Calciomercato Milan, occhi in Serie A! Trattativa calda e offerta in arrivo. La situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno sul serio per Diego Coppola del Verona: primo obiettivo per la difesa, pronta l’offerta

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan è sempre più deciso a fare sul serio per Diego Coppola, difensore italiano di 21 anni del Verona. Uno degli obiettivi del club rossonero è quello di ampliare il nucleo di italiani e Coppola rientra in questa intenzione chiara.

La scadenza del contratto fissata al 2027 e la grande duttilità del ragazzo, che può giocare sia in una difesa a 4 che a 3, permettono al Milan di pianificare con fiducia un’imminente offerta.