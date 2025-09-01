Calciomercato Milan, depositato il contratto di Odogu: il difensore è il decimo colpo dei rossoneri

Calciomercato Milan, è stato depositato il contratto di Odogu: il difensore classe 2006 è il decimo colpo del club rossonero

Il calciomercato Milan piazza il suo decimo e ultimo colpo di mercato, assicurandosi il talentuoso difensore centrale David Odogu. Il classe 2006 arriva a titolo definitivo dal Wolfsburg in un’operazione che, bonus inclusi, si aggira sui 10 milioni di euro. Manca ancora l’ufficialità da parte dei due club, ma la Lega Serie A ha già fatto il suo lavoro, pubblicando la notizia del deposito del contratto del giovane tedesco. Questo segnale inequivocabile conferma l’avvenuta chiusura della trattativa, un acquisto che rappresenta una scommessa sul futuro per il nuovo direttore sportivo Igli Tare e per l’allenatore Massimiliano Allegri, desiderosi di costruire una squadra solida e proiettata nel tempo.

Il contratto firmato da Odogu è un quadriennale, con la possibilità di estenderlo per un quinto anno. L’opzione è un chiaro segnale della fiducia che il club ripone in questo giovane talento, considerato uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico europeo. L’acquisizione di Odogu, insieme a quella di Rabiot, il cui contratto è stato anch’esso depositato nelle scorse ore, conclude una campagna acquisti estiva molto intensa per il Milan. Una campagna che ha visto il club concentrarsi su giovani di prospettiva e giocatori funzionali al progetto tecnico di Allegri, che sta plasmando la sua nuova squadra.

Odogu, un investimento per il futuro della difesa rossonera

David Odogu non è solo un acquisto, ma un investimento strategico per il futuro del Milan. La dirigenza rossonera ha dimostrato ancora una volta di avere un occhio attento sui giovani talenti, pronti a crescere e a imporsi ai massimi livelli. Il difensore tedesco andrà a rinforzare il reparto arretrato, offrendo a mister Allegri una nuova opzione tattica e una soluzione a lungo termine. Il suo arrivo a Milano è stato fortemente voluto da Igli Tare, che ha visto in lui le qualità tecniche e fisiche ideali per il campionato italiano. Il Milan si assicura così un giocatore che, pur giovanissimo, ha già dimostrato grande maturità e potenziale.

L’ufficialità da parte del club è attesa a breve, ma la notizia, come riportato da Matteo Moretto, è già nell’aria e ha già scaldato i cuori dei tifosi rossoneri, entusiasti di vedere come il nuovo corso societario stia puntando su calciatori promettenti che possano fare la differenza negli anni a venire. La stagione è alle porte e il Milan, con l’arrivo di Odogu, sembra aver completato un puzzle che lo rende ancora più competitivo su tutti i fronti.