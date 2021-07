Calciomercato Milan: Conti verso un club italiano, le ultime

Calciomercato Milan: prima la riserva che possa sostituire Calabria, dopodiché il via libera per la cessione di Andrea Conti

La Sampdoria non molla Andrea Conti. Il calciatore rossonero è uno dei pupilli di Roberto D’Aversa sin dai tempi del Lanciano e il tecnico lo vorrebbe come rinforzo per la sua difesa.

C’è un ostacolo, come riporta Sportitalia, che ha portato alla frenata del Milan alla sua cessione: prima è necessario che il club rossonero trovi un’alternativa che faccia la riserva di Davide Calabria.