Calciomercato Milan, Napoli su tre obiettivi del Milan! Tare avvisato, cosa sta succedendo nelle ultime ore. Le ultimissime

Il grave infortunio di Romelu Lukaku, che lo costringerà a stare lontano dai campi per diversi mesi, ha costretto il Napoli a tornare con urgenza sul mercato. Per rimpiazzare il centravanti belga, il club partenopeo ha messo nel mirino due nomi che interessano da vicino anche il Milan: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic.

Come riporta il Corriere della Sera, il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha già avviato i primi contatti con il Manchester United per l’attaccante danese, considerato la prima scelta per l’attacco azzurro. La mossa del Napoli intensifica la concorrenza con il Milan, che da tempo ha identificato in Hojlund un obiettivo primario per il proprio reparto offensivo.

Oltre a Hojlund, il Napoli sta monitorando con attenzione anche la situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Anche in questo caso, la concorrenza rossonera è forte, dato che il serbo è da sempre la prima scelta di Massimiliano Allegri. Il Napoli si è informato anche su Nicolas Jackson del Chelsea, un altro giocatore che era stato spesso accostato al Milan nelle scorse settimane.

La situazione è fluida e dinamica, con il Napoli che cerca un sostituto immediato per Lukaku e il Milan che continua la sua ricerca del centravanti ideale. La sfida per Hojlund e Vlahovic è appena iniziata e l’esito dipenderà dalla rapidità e dall’offerta più convincente che i due club riusciranno a presentare.