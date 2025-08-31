Calciomercato Milan, contatto diretto col Marsiglia per Rabiot! Richiesta precisa, a queste condizioni l’affare va in porto

Calciomercato Milan, primo contatto diretto col Marsiglia per Adrien Rabiot: servono 15 milioni di euro per il cartellino

Una notizia che scuote il calciomercato e fa sognare i tifosi rossoneri: il calciomercato Milan ha avviato i primi contatti per portare a Milano Adrien Rabiot. Secondo quanto rivelato da Luca Bianchin, giornalista esperto di mercato, la notte scorsa sarebbe avvenuta la prima telefonata ufficiale tra il club di via Aldo Rossi e l’Olympique Marsiglia, proprietario del cartellino del centrocampista francese. Una mossa che testimonia la volontà del Milan di rinforzare il proprio reparto mediano con un profilo di alto livello e grande esperienza internazionale.

La richiesta del Marsiglia per cedere il suo gioiello è chiara e quantificata: servono 15 milioni di euro. Una cifra che, sebbene non sia una passeggiata, rientra nelle possibilità del Milan, soprattutto considerando il valore e l’età (classe 1995) di Rabiot. La trattativa, pur essendo nelle sue fasi iniziali, si preannuncia complessa e non semplice, ma l’interesse del Milan è concreto e la volontà di arrivare a una conclusione positiva sembra forte.

L’operazione è spinta da una richiesta precisa e inequivocabile del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. Dopo il suo ritorno trionfale sulla panchina del Milan, il tecnico livornese ha espresso il desiderio di avere un centrocampo più fisico, tecnico e in grado di fare filtro e ripartenza. Adrien Rabiot risponde perfettamente a queste caratteristiche: un centrocampista moderno, abile sia nella fase di interdizione che in quella di costruzione, con un gran tiro da fuori e un’ottima visione di gioco. La sua versatilità gli permette di giocare in diverse posizioni del centrocampo, sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala.

L’arrivo di Rabiot rappresenterebbe un colpo di mercato di grande impatto, un vero e proprio upgrade per la rosa del Milan e un segnale forte lanciato alle avversarie per la prossima stagione. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare, sta lavorando sodo per accontentare le richieste del mister e per mettere a segno un colpo che possa fare la differenza. La sinergia tra Allegri e Tare è evidente e la volontà di costruire una squadra vincente e competitiva è la priorità assoluta.

Ora la palla passa nelle mani del Milan e del suo direttore sportivo. La trattativa è entrata nel vivo e i prossimi giorni saranno decisivi. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, sperando che il sogno Rabiot possa presto diventare una realtà. Se l’affare andasse in porto, il Milan si assicurerebbe non solo un campione, ma anche un giocatore che incarna perfettamente la filosofia di gioco di Massimiliano Allegri.