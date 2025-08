Calciomercato Milan, Vlahovic non cambia idea! Serbo in pressing sulla Juve, Allegri e Tare preparano il blitz decisivo. Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic non ha nessuna intenzione di cambiare idea: vuole i rossoneri. Contatti concreti tra club

Il mese di agosto si preannuncia caldo per il calciomercato italiano, e in particolare per il futuro di Dusan Vlahovic. Quella che si prospettava come una trattativa complessa sta iniziando a delinearsi con contorni più definiti, e le ultime indiscrezioni, riportate con dovizia di particolari da Alfredo Pedullà, indicano che la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

Fin dai primi contatti, svelati da Pedullà già il 7 giugno, l’interesse del Milan per il giovane attaccante serbo è stato palpabile. A distanza di due mesi, e dopo una serie di “contatti indiretti” registrati il 23 luglio, le discussioni tra i due club si sono intensificate. Secondo Pedullà, in giornata si è tenuto un confronto “abbastanza concreto”, segnale evidente di un’accelerazione nella trattativa.

La situazione è in continua evoluzione e, come sottolinea il giornalista, va seguita passo dopo passo. Al momento, non risultano altri club inseriti nella corsa a Vlahovic, e un fattore determinante per l’esito della trattativa è la chiara e ferma volontà di Vlahovic di trasferirsi al Milan. Finché questa sua decisione non cambierà, l’unica traccia da seguire è quella che porta a Milano.

Nonostante le dichiarazioni di Comolli, che ha ribadito la volontà della Juventus di cedere il giocatore solo alle proprie condizioni, la realtà del mercato impone delle riflessioni. Alla Juventus conviene trovare una soluzione entro la fine di agosto, altrimenti la situazione potrebbe diventare molto più complessa per il club bianconero, che si ritroverebbe a gestire un asset di valore con scadenze contrattuali che si avvicinano.

Per quanto riguarda la valutazione del cartellino, una “via di mezzo” potrebbe essere la chiave di volta. Pedullà suggerisce un accordo a metà strada tra i 10 e i 20 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus “non difficili da raggiungere”. Questa formula consentirebbe alla Juventus di avvicinarsi alle proprie richieste economiche e al Milan di investire in modo più modulato.

Anche sul fronte dell’ingaggio di Vlahovic, si stanno cercando soluzioni. Una “chiave” può essere individuata considerando una potenziale buonuscita e altre voci, in un processo che avanza “un passo per volta, senza correre troppo”. Questa cautela nelle negoziazioni indica la complessità di bilanciare le esigenze economiche del giocatore con le capacità di spesa del Milan.

Con Tare nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, il calciomercato Milan sta evidentemente lavorando per costruire una squadra competitiva. L’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un colpo di mercato significativo, in grado di rafforzare l’attacco e soddisfare le ambizioni del club. La pazienza e la determinazione saranno fondamentali per concludere positivamente questa che si preannuncia una delle telenovele più avvincenti di questo calciomercato estivo.