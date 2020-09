Calciomercato Milan: contatti vivi con il Chelsea per Bakayoko, i dettagli

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero continuando a seguire Tiemoué Bakayoko. L’affare con il Chelsea potrebbe sbloccarsi grazie a…

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan starebbe continuando a seguire la pista che porta a Tiemoué Bakayoko. Il Diavolo ha avviato i contatti da tempo con il Chelsea e la fumata bianca potrebbe verificarsi ad una condizione.

LA CHIAVE – L’addio di Rade Krunic potrebbe sbloccare in via definitiva l’affare con il club londinese. Il bosniaco sarebbe vicino al Friburgo, quest’ultimo in attesa di una risposta da parte della società di Via Aldo Rossi, dopo aver messo sul piatto 8 milioni di euro.