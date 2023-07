Chukwueze Milan: i dettagli e i retroscena della trattativa. Nelle prossime 24/48 ore è previsto un primo contatto ufficiale

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sta per far partire ufficialmente la missione per Samuel Chukwueze.

Un primo passaggio, fondamentale, il Milan lo ha già portato a termine: c’è un’intesa di massima con l’esterno nigeriano. Inoltre, già nelle prossime 24/48 ore è previsto un primo contatto ufficiale con il Villarreal.