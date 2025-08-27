Calciomercato Milan su Rabiot: tra Allegri, Tare e la sfida di convincere mamma Veronique. La situazione

Calciomercato Milan, si intensificano i contatti per Adrien Rabiot: da convincere la mamma-agente Veronique. I dettagli

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri, affonda il colpo sul calciomercato per Adrien Rabiot. L’obiettivo è regalare al tecnico toscano un centrocampista di qualità e esperienza in grado di fare la differenza. L’operazione, però, si presenta tutt’altro che semplice e non riguarda solo il campo, ma anche un complesso intreccio di dinamiche e relazioni, che ruotano attorno a una figura centrale: Veronique Rabiot, la madre e agente del calciatore.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in un suo recente articolo, il Milan sta intensificando i contatti per portare il francese a vestire la maglia rossonera. L’interesse per Rabiot non è casuale: il rapporto di stima reciproca tra il centrocampista e il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è un fattore cruciale. I due si conoscono bene dai tempi della Juventus, dove hanno condiviso anni di successi e una profonda intesa tattica. Questa conoscenza pregressa potrebbe accelerare la trattativa, ma solo a patto di superare l’ostacolo più grande.

L’elemento che rende questa negoziazione unica e intricata è la figura di Veronique Rabiot. Già in passato, la signora Rabiot ha dimostrato di essere una procuratrice decisa e inflessibile, capace di gestire le trattative con piglio e determinazione. Le sue azioni hanno spesso fatto discutere durante i trasferimenti dal PSG alla Juventus e in occasione di altri rinnovi contrattuali. Il Milan, con il suo nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sa che la vera trattativa si giocherà proprio con lei. La Gazzetta dello Sport sottolinea che “La madre non ha ancora dato il via libera”, evidenziando che il suo consenso è la chiave per sbloccare l’affare.

Nonostante le richieste salariali di Rabiot siano elevate, con una cifra che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro a stagione, il Milan ritiene che il giocatore possa rientrare nei parametri economici del club, considerando il suo valore e l’impatto che avrebbe sulla squadra. Dal punto di vista del cartellino, il Marsiglia chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro per cedere il giocatore, una somma che il Milan sarebbe disposto a trattare per assicurarsi un rinforzo di tale caratura.

Il lavoro del Milan, guidato da Igli Tare e con il benestare di Massimiliano Allegri, si concentra ora sulla negoziazione. I contatti, previsti già per oggi, saranno cruciali per capire se sarà possibile trovare una quadra che accontenti tutte le parti. Il club rossonero, dopo aver affidato la panchina ad Allegri, vuole dargli una rosa competitiva e il nome di Rabiot è in cima alla lista per rinforzare il centrocampo. Qualità, personalità e una grande visione di gioco sono le caratteristiche che il francese porterebbe a Milanello, rendendolo il tassello ideale per il progetto tecnico del nuovo allenatore. Superare l’ostacolo Veronique sarà il vero banco di prova per il nuovo corso del Milan.