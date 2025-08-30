Calciomercato Milan, Tare non molla Rabiot! Contatti continui in queste ore, c’è da superare un importante ostacolo

Connect with us

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

rabiot-francia

Calciomercato Milan, Igli Tare non molla Adrien Rabiot: contatti costanti in queste ore con l’entourage del croato

Il mercato del Milan entra nella sua fase più calda e frenetica, con la dirigenza rossonera che sta lavorando senza sosta per rinforzare la squadra. Le ultime indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, confermano un interesse concreto e persistente per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in uscita dal Marsiglia, è diventato uno degli obiettivi principali per il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. La situazione è tutt’altro che semplice, ma il Milan sembra intenzionato a fare ogni sforzo per portare a termine l’operazione.

La strategia di Tare per il centrocampo

Con Massimiliano Allegri al timone, il Milan ha l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva, capace di lottare per i vertici. In questo contesto, il ruolo di Igli Tare è cruciale. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua abilità nel fiutare talenti e concludere affari complessi. L’interesse per Rabiot rientra perfettamente in questa filosofia: un giocatore di altissimo livello, con esperienza internazionale e un bagaglio tecnico che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Il centrocampista, infatti, possiede una grande visione di gioco, una notevole capacità di inserimento e una fisicità che lo rende un punto di riferimento in mezzo al campo.

Il Milan ha bisogno di un giocatore con queste caratteristiche per dare equilibrio e qualità al reparto mediano. Allegri ha individuato in Rabiot il profilo ideale per affiancare i centrocampisti già presenti in rosa, creando un mix di esperienza e gioventù. Tuttavia, come sottolineato da Moretto, le trattative non sono affatto semplici. Il Marsiglia non ha intenzione di svendere il giocatore e la concorrenza è agguerrita. Tare e i suoi collaboratori sono al lavoro per trovare la formula giusta che possa convincere tutte le parti in causa.

Manca poco: la giornata decisiva per Rabiot

Le parole di Matteo Moretto lasciano poco spazio all’interpretazione: “Manca poco alla fine del mercato, quindi oggi dovrà essere una giornata di passi in avanti, in un senso o nell’altro”. Questo significa che il Milan è arrivato al bivio. Nelle prossime ore si deciderà il futuro di Rabiot: o la trattativa subisce un’accelerazione decisiva, o i rossoneri saranno costretti a virare su altri obiettivi. La situazione è fluida e il tempo stringe. La dirigenza del Milan, guidata da Tare, sa che non può più perdere tempo e deve affondare il colpo.

Il sogno di vedere Rabiot con la maglia rossonera è vivo, e il Milan non vuole mollare fino all’ultimo. L’arrivo di un giocatore di questo calibro rappresenterebbe un vero e proprio colpo da maestro, un segnale forte e chiaro alle rivali. Tutti i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di novità. Il mercato è imprevedibile, ma la volontà del Milan di arrivare a Rabiot è cristallina. L’asse Tare-Allegri è al lavoro per regalare ai tifosi un ultimo grande rinforzo.

