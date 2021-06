Calciomercato Milan, contatti approfonditi per Yaremchuk: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini sta approfondendo i discorsi col Gent per Yaremchuk: strada al momento in salita

Calciomercato Milan, come riporta Daniele Longo, i rossoneri hanno avviato contatti importanti col Gent per Yaremchuk, centravanti che si sta mettendo in mostra agli Europei con l’Ucraina di Shevchenko. La richiesta del club belga è però molto alta: 25 milioni di euro.

L’OFFERTA DEL MILAN – Il Milan al momento non va oltre un prestito oneroso tra i 3 e i 4 milioni con diritto di riscatto intorno ai 15. Distanze ancora lontane ma pista da tenere in grossa considerazione.