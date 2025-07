Calciomercato Milan, Allegri insiste per Vlahovic! Contatti sempre più fitti, cosa è successo nelle ultime ore

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri insiste per Dusan Vlahovic: nelle ultime ore contatti sempre più intensi con gli agenti del ragazzo

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan si muove con decisione per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, uno dei nomi in cima alla lista dei desideri rossoneri è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è un obiettivo concreto e, nelle ultime ore, ci sarebbero stati ulteriori contatti tra la dirigenza del Milan e l’entourage del giocatore per esplorare la fattibilità dell’operazione.

Vlahovic: Un Nome Caldo Sin dall’Inizio

Matteo Moretto ha sottolineato come Dusan Vlahovic sia stato uno dei primi nomi emersi sul loro canale per il reparto offensivo del Milan, confermando che l’interesse non è affatto scemato. Anzi, la sua posizione nella graduatoria delle preferenze del club è rimasta altissima. La volontà di portare a Milanello un attaccante di spessore internazionale è chiara, e Vlahovic, con le sue qualità fisiche e la sua innata capacità realizzativa, risponde perfettamente all’identikit.

Allegri e Tare: Il Nuovo Asse per l’Attacco dei Sogni

Dietro questo forte interesse c’è anche la chiara indicazione del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è un grande estimatore di Vlahovic e sta insistendo molto con la dirigenza per averlo a sua disposizione. Allegri, infatti, sogna di comporre un attacco con due punti di riferimento forti in area di rigore: Santi Gimenez e, appunto, Dusan Vlahovic. Questa combinazione garantirebbe al Milan una presenza offensiva imponente e diverse soluzioni tattiche per affrontare la prossima stagione. Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, sarà chiamato a orchestrare l’operazione, mettendo a frutto le sue abilità negoziali per trasformare il desiderio di Allegri in realtà.

Le Sfide Economiche e Contrattuali

Nonostante il forte interesse, l’operazione Vlahovic presenta delle complessità dal punto di vista economico. L’attaccante serbo percepisce uno stipendio importante, un fattore che il Milan dovrà considerare attentamente per far quadrare i conti. Tuttavia, c’è un elemento che potrebbe giocare a favore dei rossoneri: il contratto di Vlahovic con la Juventus scade nel 2026, e, stando alle parole di Moretto, il giocatore non rinnoverà. Questa situazione rappresenta un problema per la Juventus, che rischia di perdere il suo attaccante a parametro zero tra un anno, ma può trasformarsi in una grande opportunità per il Milan. La Juventus, per evitare di non monetizzare, potrebbe essere costretta ad accettare un’offerta inferiore rispetto al valore di mercato del giocatore, aprendo spiragli concreti per la buona riuscita dell’affare.

Il calciomercato Milan è quindi al lavoro per cercare la quadratura del cerchio e capire come incastrare dal punto di vista economico i tasselli per portare Dusan Vlahovic in rossonero. I contatti sono stati intensificati e la volontà di tutte le parti sembra quella di trovare una soluzione. Il nome di Vlahovic rimane in cima alla lista delle preferenze e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se questa situazione potrà evolvere positivamente per il club di Via Aldo Rossi, realizzando il sogno di Allegri e del tifo milanista di avere un attacco ancora più prolifico e temibile.