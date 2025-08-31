Calciomercato Milan, Rabiot è la priorità di Allegri! Dialoghi continui per trovare la quadra. E il Marsiglia avvisa Tare

Calciomercato Milan, Adrien Rabiot è la priorità assoluta di Massimiliano Allegri: contatti continui con la madre agente del ragazzo

Sono in corso delle importanti e delicate trattative tra il calciomercato Milan e l’entourage di Adrien Rabiot. La mamma-agente del calciatore francese, Veronique Rabiot, è attualmente in colloqui con la dirigenza rossonera per definire i termini del contratto che legherebbe il centrocampista al club di via Aldo Rossi. L’affare, seguito da vicino da Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, si preannuncia complesso a causa delle elevate richieste del Olympique Marsiglia, club proprietario del cartellino di Rabiot.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’OM ha fissato il prezzo per il cartellino del giocatore a ben 15 milioni di euro. Una cifra considerata alta dal Milan, ma che non ha scoraggiato la società a proseguire le discussioni. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa: il Milan che vuole assicurarsi le prestazioni del giocatore, l’OM che intende monetizzare e, ovviamente, Rabiot e il suo entourage che puntano a un contratto economicamente vantaggioso.

Rabiot, un rinforzo cruciale per il centrocampo di Allegri

L’eventuale arrivo di Adrien Rabiot a Milanello sarebbe un colpo di mercato di primissimo piano. Il centrocampista francese, noto per la sua duttilità tattica e la sua eleganza in campo, rappresenta il profilo ideale per rafforzare la linea mediana a disposizione del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. La sua capacità di ricoprire più ruoli, dalla mezzala al mediano davanti alla difesa, lo rende un jolly prezioso per gli schemi tattici dell’ex tecnico della Juventus. Allegri, che ha già avuto modo di allenare Rabiot in bianconero, conosce bene le sue qualità e ritiene che il suo inserimento nella rosa rossonera possa elevare notevolmente il livello tecnico e l’esperienza della squadra.

Inoltre, l’ingaggio di un calciatore del calibro di Rabiot, con un passato in club prestigiosi come il Paris Saint-Germain e la Juventus, darebbe un segnale forte al campionato e ai tifosi. Un segnale che il Milan è tornato a puntare su campioni di caratura internazionale per competere ai massimi livelli. Le trattative proseguono, ma la sensazione è che il Milan voglia fortemente chiudere l’operazione.

Le sfide da superare per l’affare Rabiot

Nonostante la forte volontà del Milan di portare a termine l’operazione, le trattative non sono affatto semplici. La prima grande sfida è rappresentata dal prezzo fissato dall’Olympique Marsiglia. I 15 milioni di euro richiesti sono una cifra importante, che il Milan cercherà di abbassare o, in alternativa, di dilazionare in più rate. La dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo ds Tare, sta lavorando per trovare una soluzione che possa accontentare il club francese.

L’altro nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio del giocatore. La mamma-agente di Rabiot ha sempre dimostrato di essere una negoziatrice molto dura e attenta alle esigenze economiche del figlio. L’ingaggio del centrocampista non sarà banale e richiederà un notevole sforzo da parte del Milan. Tuttavia, la volontà del giocatore di tornare a lavorare con Allegri e di sposare il progetto rossonero potrebbe facilitare la buona riuscita dell’operazione.

In conclusione, le trattative tra il Milan e l’entourage di Adrien Rabiot sono in una fase cruciale. La società rossonera, con Tare e Allegri in prima linea, sta spingendo per chiudere l’affare. L’ottimismo c’è, ma la strada è ancora lunga e lastricata di insidie. Solo il tempo ci dirà se il Milan riuscirà a regalare ai suoi tifosi un colpo di mercato da sogno.