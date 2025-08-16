Calciomercato Milan, piovono conferme importanti su Sorloth! Può spuntarla lui, intreccio con Vlahovic

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul possibile arrivo a Milanello di Sorloth: intreccio con Vlahovic

Il calciomercato Milan estivo entra nelle sue fasi conclusive, e le ultime due settimane si preannunciano decisive per molte squadre. In un periodo così intenso, l’attenzione si sposta sulle dinamiche di mercato che potrebbero scatenare un vero e proprio effetto domino tra Italia e Spagna, coinvolgendo tre giganti del calcio europeo: la Juventus, il Milan e l’Atletico Madrid.

Al centro di questo intricato intreccio c’è Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus. Il suo futuro a Torino appare sempre più incerto: il mancato rinnovo contrattuale e i fischi ricevuti durante l’amichevole contro la Juve Next Gen sono segnali inequivocabili di una possibile partenza. La Juventus, infatti, sembra ormai decisa a cederlo, soprattutto in vista di un potenziale ritorno di Kolo Muani, attaccante che i bianconeri starebbero seguendo con grande interesse.

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è da tempo sulle tracce di Vlahovic. Tuttavia, il serbo non rappresenta la prima scelta per l’attacco rossonero. La priorità assoluta di Tare e Allegri sembrerebbe Rasmus Hojlund del Manchester United, sebbene il giovane danese appaia restio a lasciare i Red Devils dopo una sola stagione. La situazione di Vlahovic resta comunque monitorata attentamente dal Milan, che potrebbe considerarlo un’alternativa valida in caso di mancato arrivo del primo obiettivo.

Ma l’Atletico Madrid irrompe prepotentemente in questo scenario. I Colchoneros non solo hanno mostrato interesse per Nico Gonzalez, con l’obiettivo di chiudere un affare in prestito o tramite uno scambio che potrebbe coinvolgere Nahuel Molina, un esterno destro argentino che ben conosce la Serie A e che sarebbe utile a Tudor per rinforzare la corsia di destra. La Gazzetta dello Sport ha recentemente rivelato che l’Atletico Madrid si starebbe interessando anche a Vlahovic. Il serbo, data la sua situazione contrattuale e la volontà della Juventus di cederlo, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato interessante per il club spagnolo.

Nel frattempo, l’Atletico Madrid sembra disposto a lasciare partire Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese potrebbe salutare la Spagna in questi ultimi giorni di mercato. Su di lui ci sono gli occhi di Besiktas e Fenerbahçe, che potrebbero inserirsi come terzi incomodi. Ma attenzione al Milan! I rossoneri, che continuano a cercare una punta di peso, potrebbero trovare in Sorloth un profilo ideale. Per caratteristiche tecniche, esperienza e un costo del cartellino decisamente più accessibile (si parla di circa 25 milioni di euro), il norvegese potrebbe fare al caso di Allegri e della dirigenza milanista, fornendo un’opzione concreta per rafforzare il reparto offensivo. L’unica incognita potrebbe essere la volontà di José Mourinho, che, essendo anch’egli alla ricerca di un attaccante, avrebbe messo Sorloth nel mirino.

Questo complesso incrocio di mercato, come riportato da Calciomercato.it, potrebbe quindi culminare in un vero e proprio effetto domino: la Juventus punta forte su Kolo Muani e si prepara a lasciar partire Vlahovic. A quel punto, il serbo potrebbe lasciare la Serie A per approdare a Madrid, mentre Sorloth potrebbe fare il percorso opposto, accasandosi a Milano e rafforzando l’attacco del Milan di Tare e Allegri. Resta da vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni, ma è chiaro che le ultime due settimane di mercato saranno ricche di colpi di scena e movimenti cruciali.