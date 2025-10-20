Connect with us

Calciomercato Milan, cresce la suggestione Son! Cosa c'è di vero sull'ex Tottenham? Riflessioni in corso, quella formula stuzzica i rossoneri

Calciomercato Milan, Tare ci aveva provato: in futuro potrebbe tornare in Serie A. La rivelazione

Calciomercato Milan LIVE: retroscena Tonali, attenzione al futuro di Maignan, ipotesi Son

Calciomercato Milan, conferme su Son! Ipotesi prestito a gennaio, queste le possibili condizioni dell'affare

Retegui Milan, sondaggi reali a giugno prima dell'Arabia. Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri a 40 milioni di euro». E sul possibile ritorno in Serie A

Calciomercato Milan, cresce la suggestione Son! Cosa c’è di vero sull’ex Tottenham? Riflessioni in corso, quella formula stuzzica i rossoneri

4 secondi ago

Son

Calciomercato Milan, può crescere nelle prossime settimane la suggestione legato a Son: l’ex Tottenham a Milanello in prestito secco?

La notizia, lanciata dall’Inghilterra, accende i sogni dei tifosi Rossoneri: Heung-min Son, attualmente al Los Angeles FC (MLS), starebbe cercando un trasferimento in prestito temporaneo in Europa per mantenere l’alta forma fisica in vista del prossimo Campionato del Mondo.

Heung-min Son potrebbe presto debuttare nella nostra Serie A. Secondo quanto riportato da Transferfeed.com, il calciomercato Milan starebbe valutando seriamente la possibilità di portare a San Siro la stella sudcoreana, celebre per le sue stagioni al Tottenham con cui ha vinto l’ultima Europa League. L’ex Spurs sta cercando un trasferimento in prestito per mantenersi in forma in concomitanza con la sosta della MLS tra dicembre e gennaio.

Calciomercato Milan, cosa c’è di vero su Son? La situazione

Il Milan potrebbe cogliere l’occasione a gennaio, avvalendosi della “clausola Beckham” che permette ai giocatori del massimo campionato americano di essere ceduti in prestito durante la pausa invernale. Son potrebbe così ripercorrere le orme di David Beckham, che scelse di giocare per il Milan nei primi mesi del 2009 e del 2010, spinto dal CT dell’Inghilterra Fabio Capello.

Il parallelo con Beckham porta con sé un avvertimento: Becks saltò il Mondiale sudafricano in seguito alla rottura del tendine d’Achille rimediata nei minuti finali del match di Serie A contro il Chievo a San Siro nel mese di marzo. Un rischio che il Milan, consapevole dell’emergenza infortuni, dovrà valutare attentamente. L’ipotesi di portare un talento come Son a Milano, anche solo per un breve periodo, rappresenta comunque una grande opportunità di visibilità e un potenziale rinforzo di altissimo livello per Massimiliano Allegri.

