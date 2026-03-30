Calciomercato Milan, conferme su Modric: Mondiale decisivo, Allegri incrocia le dita

Calciomercato Milan, arrivano conferme su Luka Modric: decisione finale dopo il Mondiale ma sensazioni assolutamente positive

Il futuro di Luka Modrić resta il rebus più affascinante del calciomercato Milan. Nel suo consueto editoriale su TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha scattato una fotografia nitida della situazione: il club rossonero ha già messo sul piatto la proposta di prolungamento per la stagione 2026/27, ma la palla è interamente nei piedi del fuoriclasse croato.

Nonostante i segnali che filtrano da Milanello siano tendenzialmente positivi, Modrić ha scelto la via della riflessione profonda, rimandando ogni annuncio ufficiale a fine campionato.

Calciomercato Milan, Modrić: il richiamo del Mondiale. L’ultima danza

Secondo Bucchioni, la decisione finale del numero 14 dipenderà da un incastro di fattori fisici e romantici. Da una parte c’è la tentazione di chiudere la carriera dove tutto ebbe inizio, in quella Croazia che lo ha visto muovere i primi passi verso la leggenda; dall’altra, la voglia di misurarsi ancora ai massimi livelli con il Milan di Massimiliano Allegri. Un ruolo decisivo in questa scelta lo giocherà il Mondiale 2026: Luka vuole capire come uscirà dalla rassegna iridata e se avrà ancora le energie nervose per garantire un’altra annata da protagonista in Serie A.

Il Milan aspetta, consapevole che un campione della sua statura meriti tutto il tempo necessario per decidere il proprio destino.