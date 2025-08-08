Calciomercato Milan, conferme definitive su Liberali! Trasferimento ultimato, oggi le possibili visite mediche

Calciomercato Milan, arrivano conferme definitive sull’imminente trasferimento di Mattia Liberali al Catanzaro. Oggi le visite mediche?

Catanzaro si prepara ad accogliere un nuovo talento nelle sue fila. La trattativa tra il calciomercato Milan e il Catanzaro per il giovane trequartista Mattia Liberali è ormai ai dettagli finali, con una “fumata bianca” imminente. Il giocatore è atteso in città già nel pomeriggio di oggi, pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie B con la maglia giallorossa. L’arrivo di Liberali rappresenta un passo significativo per il club calabrese, desideroso di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

L’attesa è palpabile tra i tifosi del Catanzaro, che potrebbero avere la prima occasione di vedere Liberali in azione già questa sera. La squadra giallorossa sarà impegnata in un’amichevole contro il Fasano al Catanzaro Training Center di Giovino alle ore 18. Questo incontro pre-campionato potrebbe essere il palcoscenico ideale per il giovane trequartista per fare la sua prima apparizione e salutare i suoi nuovi sostenitori. Subito dopo l’amichevole, Liberali si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà al Catanzaro per i prossimi quattro anni.

I Dettagli dell’Affare: Un Investimento sul Futuro per il Catanzaro

L’accordo tra il Milan e il Catanzaro prevede il trasferimento di Liberali a titolo gratuito. Nonostante la sua scadenza contrattuale con il Milan fosse fissata per il 2026, il club rossonero ha optato per questa soluzione, garantendosi però una importante clausola: il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questa percentuale sottolinea la fiducia che il Milan ripone ancora nel potenziale di Liberali, pur consentendogli di cercare maggiori opportunità di gioco altrove. Per il Catanzaro, si tratta di un’operazione strategica che permette di acquisire un giovane promettente senza costi immediati per il cartellino, investendo sul suo sviluppo e sulla sua crescita nel corso del prossimo quadriennio.

Un fattore decisivo nella buona riuscita della trattativa è stata la ferma volontà dello stesso Mattia Liberali. Il trequartista ha spinto con forza per trasferirsi in Calabria, dimostrando una grande determinazione nel voler intraprendere questa nuova fase della sua carriera. La sua motivazione e il suo desiderio di mettersi in gioco in un contesto come quello della Serie B sono stati elementi chiave che hanno accelerato i tempi dell’accordo.

Il Contesto Milan: Una Nuova Era con Tare e Allegri

Questo movimento di mercato si inserisce in un periodo di cambiamenti significativi in casa Milan. La società rossonera, infatti, ha recentemente nominato Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, un profilo con una vasta esperienza nel panorama calcistico italiano ed europeo. Parallelamente, la panchina del Milan è stata affidata a Massimiliano Allegri, il cui ritorno a Milanello segna l’inizio di un nuovo ciclo tecnico. Queste figure chiave stanno lavorando per plasmare la squadra secondo le proprie visioni, e la cessione di Liberali rientra in una più ampia strategia di gestione della rosa e di valorizzazione dei giovani talenti. Il Milan, con Tare e Allegri al timone, sta ridefinendo le proprie priorità e strategie per le prossime stagioni, puntando a un mix di esperienza e gioventù.

La notizia del trasferimento di Liberali è stata riportata da Antonio Vitiello, giornalista sportivo e attento osservatore delle dinamiche di mercato, la cui fonte si conferma ancora una volta affidabile e tempestiva nel fornire dettagli sulle trattative in corso.