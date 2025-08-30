Calciomercato Milan, Allegri può sorridere! Base di accordo tra le parti, sta per arrivare a Milanello

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri può sorridere: intesa di massima tra i rossoneri e la Roma per Dovbyk. Ultime

Il calciomercato estivo del Milan si accende, e non solo per il sogno Adrien Rabiot. Dopo giorni di indiscrezioni e trattative sottotraccia, un nome a sorpresa sta guadagnando sempre più terreno nei discorsi tra i dirigenti rossoneri: Artem Dovbyk. La punta ucraina, attualmente in forza alla Roma, potrebbe presto diventare il nuovo rinforzo per l’attacco del Diavolo. Questa notizia, riportata in esclusiva dai noti esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano durante una live su YouTube, ha scosso l’ambiente sportivo e acceso le speranze dei tifosi milanisti.

Secondo quanto riportato da Moretto, il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, ha intensificato i contatti per Dovbyk. Nelle ultime ore, è stata raggiunta una base d’intesa con il giocatore stesso. L’entourage dell’attaccante ha avuto un incontro diretto con il club rossonero, un vertice cruciale per discutere il progetto tecnico e le condizioni contrattuali. La volontà di Dovbyk di sposare la causa milanista è chiara, e ora il focus si sposta sulla trattativa tra le due società.

La formula che il Milan sta cercando di attuare è quella del prestito con diritto di riscatto. Una mossa astuta che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di non gravare eccessivamente sul bilancio immediato, pur assicurandosi le prestazioni del talentuoso centravanti. I colloqui tra la dirigenza milanista e quella giallorossa sono in corso, e l’esito dipenderà dalle cifre che le due parti riusciranno a far quadrare. Inoltre, come sottolineato da Moretto, la Roma non darà il via libera alla cessione se non avrà prima trovato un sostituto all’altezza per rimpiazzare Dovbyk.

Il nome di Artem Dovbyk è venuto prepotentemente alla ribalta dopo una stagione eccellente, anche se non ha trovato la continuità desiderata sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di finalizzazione lo rendono un profilo ideale per l’attacco rossonero. L’arrivo di un giocatore del suo calibro, unito a una squadra che sta cercando di rafforzare anche la difesa e il centrocampo (soprattutto in caso di partenza di Yunus Musah), dimostra le ambizioni del Milan per la prossima stagione.

Il calciomercato è in continua evoluzione, e le prossime ore saranno decisive per capire se questa operazione andrà in porto. Tifosi e addetti ai lavori restano in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando che il tandem Tare-Allegri possa regalare un nuovo bomber a San Siro.