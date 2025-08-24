Calciomercato Milan, piovono importantissime conferme su Harder! Ore caldissime, cosa manca per chiudere

Calciomercato Milan, arrivano pesanti conferme sull’imminente accordo con lo Sporting Lisbona per Harder

Il calciomercato Milan è a un passo dall’assicurarsi il suo nuovo attaccante. L’affare per Harder, giovane talento dello Sporting Lisbona, è ormai in fase di conclusione, con i rossoneri che hanno trovato un accordo di massima sia con il club portoghese che con il giocatore. Le cifre dell’operazione, rivelate dalla Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Luca Bianchin, sono impressionanti e testimoniano la volontà del Milan di investire su profili di qualità e prospettiva.

Un investimento di peso per il reparto offensivo

L’operazione per portare Harder a Milano si aggira intorno ai 27 milioni di euro totali. Nello specifico, il Milan verserà nelle casse dello Sporting una cifra fissa di 24 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 3 milioni di euro in bonus legati a obiettivi sportivi, sia individuali che di squadra. Si tratta di un investimento significativo che riflette la fiducia della società nel potenziale del giovane centravanti. L’accordo tra i club è stato raggiunto, e ora la palla passa definitivamente al giocatore, il cui ok è atteso a breve.

Ingaggio e progetto tecnico

Contestualmente alla trattativa con lo Sporting, il Milan ha anche impostato l’accordo con l’agente del calciatore. Harder andrà a percepire un ingaggio annuale di circa 1,5 milioni di euro a stagione, un accordo che sottolinea la volontà del club di costruire un progetto sostenibile, ma allo stesso tempo ambizioso. L’arrivo di Harder sarebbe un tassello fondamentale nel nuovo corso rossonero, guidato dalla dirigenza e dal neo direttore sportivo Tare, e plasmato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, avrebbe individuato in Harder il profilo ideale per il suo attacco, un giocatore capace di abbinare tecnica, velocità e un fiuto per il gol. L’intesa tra la società, lo staff tecnico e la dirigenza guidata da Tare sembra essere totale, e l’acquisto di Harder rappresenterebbe il primo grande colpo di un mercato che si preannuncia molto attivo e interessante per i tifosi rossoneri. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato che l’operazione è in una fase avanzatissima, con la fumata bianca che potrebbe arrivare da un momento all’altro. L’attesa dei tifosi è febbrile, desiderosi di accogliere il nuovo idolo che, si spera, possa riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.