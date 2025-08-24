Calciomercato Milan, dal Belgio confermano: decisione in arrivo per Boniface, non ci sono più dubbi. I motivi

Calciomercato Milan, importanti conferme dal Belgio: i rossoneri hanno deciso di non tesserare Boniface dopo le visite mediche

La dirigenza del calciomercato Milan ha deciso di non ingaggiare Victor Boniface, il promettente attaccante nigeriano, a seguito del parere espresso dai medici del club rossonero. La notizia, riportata dal giornalista belga Sacha Tavolieri, ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori e tifosi, che vedevano in Boniface il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. L’esito negativo delle visite mediche ha fatto saltare una trattativa che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, costringendo il club a rivedere i suoi piani per il mercato estivo. La decisione di non procedere con l’acquisto di un giocatore non pienamente idoneo dal punto di vista fisico sottolinea la prudenza e la professionalità che il Milan intende mantenere nella sua politica di mercato, ponendo la salute del giocatore e il futuro della squadra al primo posto.

Le ragioni della bocciatura medica

Il motivo principale che ha portato il Milan a rinunciare a Boniface è legato a un presunto problema fisico emerso durante i controlli medici. Nonostante le visite mediche siano una prassi standard, in questo caso hanno assunto un’importanza cruciale. I dettagli specifici del problema non sono stati resi pubblici, ma si ipotizza che riguardino un infortunio pregresso o una fragilità muscolare che il club ha ritenuto troppo rischiosa. Questa scelta è in linea con la filosofia del neo-direttore sportivo Igli Tare, che ha sempre dimostrato un’attenzione maniacale per lo stato di salute dei giocatori. Tare, con l’appoggio del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando per costruire una squadra solida e duratura, e l’integrità fisica dei calciatori è considerata un pilastro fondamentale per il successo a lungo termine. La bocciatura di Boniface, per quanto dolorosa, dimostra che il Milan non vuole prendere rischi e investire su un giocatore che potrebbe non essere al 100% della forma fisica.

Le possibili alternative sul mercato

La mancata acquisizione di Boniface costringe il Milan a tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili o alternative valide. L’identikit del giocatore ideale, secondo le indicazioni di Allegri e Tare, è quello di un attaccante forte fisicamente, in grado di fare reparto da solo, ma anche agile e con un ottimo fiuto del gol. Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono diversi profili. La dirigenza rossonera sta valutando attentamente ogni opzione, consapevole che il futuro del reparto offensivo dipenderà da questa scelta. L’obiettivo è trovare un giocatore che si integri perfettamente nel sistema di gioco di Allegri e che possa garantire un apporto costante in termini di reti e prestazioni. La delusione per Boniface è palpabile, ma il club è già al lavoro per individuare il sostituto ideale e garantire ai tifosi un’altra stagione di successi. Il Milan ha un piano chiaro e intende portarlo a termine con intelligenza e determinazione, superando gli ostacoli che si presentano lungo il percorso.