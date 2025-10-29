Calciomercato Milan, conferme su Alex Jimenez: messaggio del Bournemouth e Real Madrid tagliato fuori? La situazione

Calciomercato Milan, arrivano conferme su Alex Jimenez: il Bournemouth pronto al riscatto del terzino indipendentemente dagli accordi estivi

Arrivano novità importanti sul futuro di Álex Jiménez, il giovane talento spagnolo in prestito dal calciomercato Milan al Bournemouth. L’esterno, che sta dimostrando un «alto livello» in Premier League, ha convinto pienamente il club inglese, che è pronto ad agire immediatamente per assicurarsi il suo cartellino.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’intenzione del Bournemouth è di «riscattare Álex Jiménez dal Milan a prescindere delle condizioni dell’obbligo concordato in estate». Questa mossa testimonia la ferma volontà della società inglese di puntare sul laterale classe 2005 e di non aspettare il verificarsi di eventuali clausole contrattuali per l’obbligo di riscatto.

Calciomercato Milan, la perdita di controllo del Real Madrid in caso di riscatto da parte del Bournemouth

L’affare, se concluso, avrebbe una diretta e significativa conseguenza anche per il Real Madrid. Come sottolinea Moretto, «Quando il club inglese sarà proprietario del cartellino dello spagnolo, il Real Madrid perderà il controllo economico sul calciatore».

Il Milan, infatti, aveva pattuito con i Blancos un accordo che manteneva una percentuale sulla futura rivendita a favore del club spagnolo, un elemento che ora svanirebbe con il riscatto da parte del Bournemouth. Questo significa che, una volta incassati i soldi del riscatto, l’operazione Jiménez sarebbe conclusa dal punto di vista economico per i rossoneri, senza più vincoli con la Casa Blanca.

La precoce decisione del Bournemouth è dettata dalle «ottime prestazioni» del giocatore, che ha saputo imporsi in un campionato fisico e tatticamente complesso come la Premier League. Il Milan, dal canto suo, vedrebbe concretizzarsi una plusvalenza, frutto di un’attenta operazione di scouting e gestione dei prestiti.