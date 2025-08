Calciomercato Milan, Pedullà conferma tutto! Jashari vicinissimo e svolta imminente dietro l’angolo

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha confermato la svolta imminente nell’affare col Brugge per Jashari

“Dopo settimane di stallo e una determinazione incrollabile da parte del giocatore, sembra che Ardon Jashari sia finalmente a un passo dal vestire la maglia rossonera del Milan. La notizia, che era stata anticipata in esclusiva da Sportitalia lo scorso 12 giugno, trova ora conferme concrete e apre scenari decisamente positivi per il club di Via Aldo Rossi,” ha dichiarato una fonte interna vicina alle trattative. “La resistenza ferrea del centrocampista classe 2002 è stata la chiave di volta di questa lunga trattativa. Jashari ha dimostrato una volontà incrollabile, scegliendo di fatto di voler soltanto il Milan e respingendo categoricamente qualsiasi altra offerta, compresa quella del Bruges. Non si è presentato, ha rifiutato ogni tipo di contatto con il club belga, dimostrando una fermezza ammirevole e una chiara preferenza per il progetto rossonero.”

La svolta decisiva, secondo quanto emerge, si è concretizzata nelle ultime ore. “La giornata di oggi è stata estremamente proficua per l’apertura del club belga,” ha proseguito la fonte. “Il Bruges, che fino a questo momento aveva mantenuto un atteggiamento di chiusura e aveva provato in tutti i modi a innalzare un muro invalicabile, ha finalmente mostrato un atteggiamento molto più morbido. Questa inversione di tendenza è il segnale che tanto si attendeva per sbloccare definitivamente la situazione.”

I contatti tra il Milan e il Bruges si intensificheranno ora per definire i dettagli finali dell’operazione. “I contatti con il Milan adesso possono portare agli accordi definitivi sulle modalità di pagamento,” ha spiegato l’insider. “Dopo la cifra al rialzo presentata dai rossoneri, ora l’obiettivo è trovare l’intesa per poter finalmente liberare Jashari e fargli raggiungere la destinazione desiderata, ovvero la corte di Max Allegri.”

L’arrivo di Jashari rappresenterebbe un innesto fondamentale per il centrocampo del Milan, specialmente considerando la nuova configurazione tattica sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri. Il giovane talento svizzero, con le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, potrebbe portare freschezza e dinamismo al reparto mediano.

“L’insistenza del nuovo DS del Milan, Igli Tare, è stata determinante in questa fase finale,” ha concluso la fonte. “Tare ha lavorato incessantemente per superare le resistenze del Bruges e portare a termine un affare che si preannuncia strategico per il futuro del club. Con Jashari a disposizione di Allegri, il Milan si prepara a una stagione da protagonista, rinforzando ulteriormente una rosa già competitiva e puntando su giovani talenti dal grande potenziale.”

L’ottimismo è palpabile nell’ambiente milanista, che vede nell’imminente arrivo di Ardon Jashari un segnale forte delle ambizioni del club. La notizia di Alfredo Pedullà, che per primo ha riportato i dettagli di questa svolta, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, impazienti di vedere il centrocampista in azione con la maglia rossonera. La determinazione del giocatore unita alla strategia del calciomercato Milan e alla gestione di Tare hanno creato le condizioni ideali per un lieto fine che sembra ormai solo questione di ore.