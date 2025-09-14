Calciomercato Milan, Condò non ha dubbi: rossoneri fortunati, quella operazione avrebbe cambiato tutto

Calciomercato Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato il mancato scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Dovbyk

Il mondo del calcio è un continuo susseguirsi di voci, trattative e giudizi che infiammano il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. Uno dei nomi più chiacchierati in questa finestra di mercato Milan è stato senza dubbio quello di Santiago Gimenez, il talentuoso attaccante messicano. A commentare la situazione del “Bebote” è stato il noto giornalista e opinionista sportivo Paolo Condò, che durante un intervento a Radio Rossonera ha espresso un parere molto schietto e diretto.

Condò, con la sua abituale incisività, ha sollevato un quesito che molti si erano posti: “È andata bene che lo scambio Dovbyk-Gimenez non sia andato in porto? A me Dovbyk non piace molto. Gimenez al Milan ha combinato poco, ma me lo ricordo anche in Champions League fare molto bene. Aveva fatto un ‘mazzo così’ alla Lazio di Sarri”. Questo estratto delle sue dichiarazioni riassume perfettamente il pensiero del giornalista: una critica velata alla scarsa resa di Gimenez in maglia rossonera, ma al contempo un riconoscimento del suo indubbio potenziale, dimostrato in contesti di alto livello come la massima competizione europea.

Il riferimento alla Champions League e alla Lazio di Sarri non è casuale. In quella memorabile partita, Gimenez si è reso protagonista di una prestazione che ha messo in enorme difficoltà la difesa biancoceleste, incantando il pubblico con il suo movimento e la sua rapidità. Un ricordo vivido che sottolinea come il potenziale di Gimenez non sia mai stato in discussione, ma che la sua integrazione nel sistema tattico del Milan non sia stata ottimale.

Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina, il Milan si trova a un bivio. Le parole di Condò offrono uno spunto di riflessione interessante per la dirigenza rossonera, che dovrà valutare attentamente ogni opzione per il reparto offensivo da qui in avanti. Gimenez, nonostante un periodo non brillantissimo in Serie A, rimane un attaccante di prospettiva e le sue performance in campo internazionale ne sono la prova più convincente.

Il futuro del “Bebote” è ancora tutto da scrivere, ma le dichiarazioni di Paolo Condò hanno riacceso i riflettori su un calciatore che, con la giusta guida e un sistema di gioco a lui congeniale, potrebbe esplodere definitivamente e diventare il bomber che il Milan sta cercando. La gestione di Allegri e le scelte di Tare saranno decisive per definire il futuro dell’attacco rossonero.