Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Vlahovic? L’ultima novità fa felice Tare

Calciomercato Milan, negli ultimi giorni Vlahovic è stato offerto al Manchester United: no degli inglesi. Strada spianata per Tare?

Nelle ultime 72 ore, il panorama del calciomercato europeo è stato scosso da una notizia che potrebbe avere ripercussioni significative per il Milan e le sue ambizioni di rafforzare l’attacco. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Manchester United avrebbe ricevuto, per l’ennesima volta, l’opportunità di ingaggiare Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che figura come primo obiettivo per la fase offensiva rossonera. La risposta dei Red Devils, tuttavia, è stata categorica e inequivocabile: “siamo concentrati su Sesko, vogliamo andare su Sesko”. Questa dichiarazione conferma che la priorità assoluta dello United per il reparto avanzato è Benjamin Sesko, il giovane talento sloveno, lasciando intendere un possibile via libera per il Milan nella corsa a Vlahovic.

Questa mossa dello United riapre scenari interessanti per il club meneghino, che con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivoe Massimiliano Allegri alla guida tecnica, punta a costruire una squadra estremamente competitiva. La politica del Milan, sotto la nuova gestione, sembra orientata a investimenti mirati su giocatori di alto profilo in grado di fare la differenza fin da subito, e Vlahovic, con il suo fiuto del gol e la sua presenza fisica in area, risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Il Manchester United, dal canto suo, ha chiaramente delineato la propria strategia. L’insistenza su Sesko suggerisce una visione a lungo termine e un investimento su un giocatore con ampi margini di miglioramento, considerato uno dei futuri crack del calcio europeo. Questo non significa che Vlahovic non sia un giocatore di qualità eccelsa, ma semplicemente che le esigenze tattiche e la pianificazione futura dello United si allineano maggiormente con il profilo di Sesko. La decisione del club inglese, rivelata da Fabrizio Romano, mette in evidenza come anche le big europee debbano fare delle scelte precise, rinunciando talvolta a opportunità di mercato che non rientrano perfettamente nei loro piani.

Per il Milan, la notizia è quasi una manna dal cielo. Con lo United fuori dai giochi per Vlahovic, la concorrenza si riduce significativamente, rendendo più agevole la trattativa per portare il serbo a San Siro. La coppia Tare-Allegri avrà ora il compito di accelerare i tempi e formulare un’offerta convincente alla squadra che detiene il cartellino di Vlahovic, che presumibilmente chiederà una cifra importante. L’obiettivo è assicurarsi l’attaccante prima che altri top club possano inserirsi nella corsa, sfruttando questa finestra di mercato favorevole.

L’arrivo di Vlahovic al Milan, sotto la gestione di Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’attacco rossonero. La sua capacità di segnare con regolarità e di tenere impegnate le difese avversarie sarebbe un plus fondamentale per il sistema di gioco dell’allenatore livornese, che spesso predilige un centravanti forte fisicamente e con un ottimo senso della posizione. Con Tare che si muove dietro le quinte per definire gli aspetti burocratici ed economici, il sogno di vedere Vlahovic con la maglia rossonera sembra ora più concreto che mai. La palla passa ora al calciomercato Milan, che ha la possibilità di chiudere un colpo di mercato che potrebbe infiammare i tifosi e rinforzare notevolmente le ambizioni del club.