Calciomercato Milan, concorrenza per Belotti da una big spagnola

Calciomercato Milan, l’obiettivo primario per l’attacco resta Andrea Belotti ma si è aggiunta la concorrenza di una big spagnola

Il calciomercato del Milan ruota intorno alla figura di un attaccante ed in questo senso il sogno della dirigenza rossonera ha il profilo di Andrea Belotti. Il capitano del Torino è il preferito per esperienza nel campionato italiano unita ad un’età non troppo avanzata e per questo si proverà in tutti modi a convincere i granata a liberarlo.

Come riporta Tuttosport però, la concorrenza per il Gallo include anche club esteri. In particolare, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che cerca anch’egli un sostituto di Luis Suarez, arrivato ormai a 34 anni.