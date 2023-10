Calciomercato Milan: occhi di Liga e Premier sull’obiettivo rossonero

Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Gudmundsson. Sul giocatore c’è l’interesse anche di club di Liga e Premier

Piace ma c’è concorrenza. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Gudmundsson.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe finito nel mirino delle principali squadre spagnole e inglesi. La rosea non fa nomi, ma parla esplicitamente di interesse delle big di Liga e Premier per il folletto di Reykjavik, già ribattezzato il Re del Dribbling vista la sua capacità di saltare gli avversari in velocità.