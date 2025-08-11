Calciomercato Milan, retroscena Comuzzo! Era lui il primo obiettivo, trattativa interrotta sul nascere perchè... Ultimissime

Calciomercato Milan, spunta il retroscena Comuzzo: il difensore della Fiorentina era il primo obiettivo, trattativa interrotta sul nascere

Il calciomercato estivo del Milan si accende con un’improvvisa virata nelle strategie. Nella giornata di domenica, la dirigenza rossonera ha concluso le sue valutazioni interne sull’operazione che avrebbe portato Comuzzo a vestire la maglia del Diavolo. L’esito? L’acquisto del giovane difensore è stato ritenuto leggermente oneroso dal punto di vista dei costi, spingendo il club a esplorare immediatamente piani alternativi.

La notizia, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, svela come il Milan abbia rapidamente dirottato le sue attenzioni su un altro profilo: Koni De Winter. Questa mossa sottolinea la pragmaticità della nuova gestione sportiva, che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Entrambi sono profondamente coinvolti nelle dinamiche di mercato, cercando di costruire una rosa competitiva ma allo stesso tempo sostenibile a livello finanziario.

L’interesse per Comuzzo, difensore promettente, era stato concreto, ma le richieste economiche avanzate dalla sua attuale squadra hanno fatto scattare un campanello d’allarme a Casa Milan. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta mostrando una chiara tendenza a evitare investimenti eccessivi per giocatori che non garantiscono un ritorno immediato o che non rientrano perfettamente nei parametri economici stabiliti. Questo approccio è un chiaro segnale della nuova era targata Tare-Allegri, focalizzata sulla razionalizzazione delle risorse e sulla ricerca del giusto equilibrio tra qualità e costo.

De Winter, difensore belga classe 2002, rappresenta ora il nuovo obiettivo primario ed è vicinissimo. Il suo profilo si allinea perfettamente alle esigenze rossonere: è un giovane talento con margini di crescita importanti, ma soprattutto, l’operazione per portarlo a Milano si preannuncia meno onerosa rispetto a quella di Comuzzo. Questa scelta riflette la volontà del Milan di investire su giovani promettenti che possano valorizzarsi nel tempo, senza compromettere la solidità finanziaria del club.

Il lavoro di Igli Tare in questi primi mesi da DS è stato incessante. Il suo network internazionale e la sua capacità di individuare opportunità di mercato si stanno rivelando fondamentali. In stretta collaborazione con Massimiliano Allegri, che ha espresso precise esigenze tattiche per la sua squadra, Tare sta cercando di plasmare un Milan solido, equilibrato e in grado di lottare su più fronti. L’arrivo di un difensore era ed è una priorità per Allegri, desideroso di rinforzare il reparto arretrato in vista degli impegni della prossima stagione.

L’attenzione del Milan sui costi non è un segnale di debolezza, bensì di responsabilità. In un panorama calcistico sempre più attento alle finanze, il club rossonero sta adottando una strategia oculata, evitando aste e operazioni fuori bilancio. Questo approccio potrebbe portare a benefici a lungo termine, garantendo al Milan una base solida su cui costruire successi futuri. La vicenda Comuzzo-De Winter è l’ennesima dimostrazione di come il Milan stia operando con decisione e lungimiranza in questa sessione di mercato. I tifosi attendono ora l’ufficialità dell’arrivo di De Winter, sperando che sia il tassello giusto per rinforzare la difesa e contribuire alla nuova era rossonera.