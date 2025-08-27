Calciomercato Milan, si complica la strada che porta a Rabiot? Importante aggiornamento, Tare spiazzato da questa richiesta

Calciomercato Milan, può complicarsi la strada che porta ad Adrien Rabiot del Marsiglia: trattativa ostica con la madre-agente del calciatore

L’arrivo di Adrien Rabiot al calciomercato Milan si sta rivelando una delle trattative più complesse e intricate di questo calciomercato estivo. Nonostante l’interesse del club rossonero, confermato da diversi addetti ai lavori, la strada verso la fumata bianca è tutt’altro che in discesa. Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri, ha individuato nel centrocampista francese un obiettivo prioritario, un elemento chiave per rinforzare la linea mediana e dare qualità e fisicità al reparto. Le prime manovre del Milan per tentare l’assalto a Rabiot sono già avvenute, ma la difficoltà maggiore, come rivelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, risiede nel dialogo con l’entourage del giocatore, in particolare con la madre e agente, Veronique Rabiot.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Moretto, il Milan si è effettivamente mosso per il centrocampista del Marsiglia, ma la trattativa non è riuscita a decollare. La complessità principale è legata alle richieste economiche dell’entourage, ritenute al momento eccessive e difficili da soddisfare per il Milan. Questo scoglio ha finora impedito di stringere un accordo e ha costretto il club a una fase di riflessione. Al momento, non ci sarebbero stati contatti nelle ultime ore, segno che il Milan sta valutando con attenzione la prossima mossa da compiere. L’operazione non è saltata, ma è in una fase di stand-by che evidenzia la sua natura estremamente delicata.

L’interesse di Massimiliano Allegri per Rabiot è un fattore cruciale. Il tecnico, che lo ha allenato alla Juventus, conosce bene le sue qualità tecniche, tattiche e la sua duttilità, considerandolo il profilo ideale per il suo centrocampo. Un mediano completo, capace di interdire, impostare e inserirsi in fase offensiva. Le sue caratteristiche lo rendono un giocatore appetibile per molte squadre, ma il Milan, grazie al pressing di Allegri, ha intenzione di fare di tutto per portarlo a casa. Tuttavia, l’esperienza insegna che le trattative che coinvolgono l’entourage di Veronique Rabiot sono quasi sempre tortuose.

Il Milan sa di dover negoziare con cautela, cercando di trovare una quadra economica che non stravolga il proprio monte ingaggi e che al tempo stesso soddisfi le richieste della controparte. La palla è ora nel campo di Igli Tare, che dovrà dimostrare tutta la sua abilità nel districarsi in una situazione così complicata. Il tempo stringe e la necessità di rinforzare il centrocampo è urgente. Se il Milan non dovesse riuscire a superare l’ostacolo Rabiot, dovrà virare su obiettivi alternativi, ma è chiaro che per Allegri il centrocampista francese rimane la prima scelta. La saga di Rabiot continua, con il Milan che non molla, ma consapevole che la strada è ancora lunga e piena di insidie.