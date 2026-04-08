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Calciomercato Milan, piano stabilito per Comotto: per giugno ci sono due importanti scenari. Ecco quali
Calciomercato Milan, l’idea del Milan è quella di tenere in rosa Comotto come sesto centrocampista: decisivo il ritiro di luglio
Il calciomercato del 2026 segnerà il ritorno a casa di Christian Comotto, reduce da una stagione di crescita in prestito allo Spezia. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il giovane centrocampista rientrerà alla base a giugno per giocarsi le sue carte alla corte di Massimiliano Allegri.
Il tecnico livornese, da sempre attento alla valorizzazione dei talenti emergenti, lo osserverà con estrema attenzione durante il ritiro estivo per capire se potrà essere integrato stabilmente nelle rotazioni della prima squadra.
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Calciomercato Milan, Comotto e le gerarchie di Allegri: il bivio del prestito
La permanenza di Comotto a Milanello dipenderà dalla sua capacità di scalare le gerarchie: l’idea della società è quella di tenerlo in rosa come sesto elemento del centrocampo, offrendogli la possibilità di imparare da maestri come Modrić e Rabiot. Tuttavia, qualora Allegri ritenesse prematuro un suo impiego costante, il Milan ha già tracciato la strada per il suo sviluppo: un nuovo prestito, ma questa volta esclusivamente in Serie A, per testarne il valore nella massima serie.
Una decisione definitiva verrà presa solo dopo i test atletici e tattici di luglio, con l’obiettivo di non disperdere il potenziale di uno dei profili più interessanti del vivaio.