Calciomercato Milan, svolta Morata! Il presidente del Como fa chiarezza: succederà nelle prossime ore

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Alvaro Morata: il presidente del Como aspetta solo l’ultimo ok del Galatasaray

Il mercato Milan estivo si infiamma e le voci si rincorrono, ma poche sono state così chiare e dirette come le recenti dichiarazioni di Mirwan Suwarso, presidente del Como. Intervenuto ai microfoni di SkySport, Suwarso ha di fatto confermato l’imminente arrivo di Alvaro Morata al Milan, lasciando intendere che l’affare è praticamente cosa fatta, almeno dal punto di vista del club lariano. “Morata? Manca solo che sia qui. Noi abbiamo l’accordo con il Milan e con il giocatore. Devono parlare Galatasaray e Milan, noi abbiamo fatto ciò che dovevamo,” ha dichiarato il presidente del Como, parole che non lasciano spazio a molte interpretazioni e che gettano nuova luce su una delle trattative più chiacchierate di questa sessione di mercato.

Il Ruolo del Como e l’Accordo Triangolare

Le parole di Suwarso sono significative perché rivelano un accordo già raggiunto tra il Como, il Milan e lo stesso Alvaro Morata. Questo suggerisce un’operazione complessa, probabilmente una cessione dal Galatasaray al Como, e poi un passaggio successivo coll Milan, magari con una formula di prestito o un’opzione di riscatto. La menzione del Galatasaray è cruciale: il nodo da sciogliere riguarda evidentemente l’intesa tra il club turco e il Milan per la formula definitiva del trasferimento.

Tare e Allegri: I Nuovi Protagonisti del Milan del Futuro

La cessione di Alvaro Morata sarebbe un colpo di mercato di notevole spessore per il Milan, che si sta preparando a una nuova era sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del confermato, anzi, tornato, allenatore Massimiliano Allegri. Tare, con la sua vasta esperienza nel calcio italiano e la sua capacità di scovare talenti, è chiamato a costruire una rosa competitiva e bilanciata, capace di lottare per i vertici della Serie A e di ben figurare in Europa. Allegri, dal canto suo, torna sulla panchina rossonera con il compito di ridare smalto e identità a una squadra che ha bisogno di certezze tattiche e di un leader carismatico in campo.

L’innesto di Morata per il Como, un attaccante di esperienza internazionale, con un fiuto del gol provato e una grande capacità di giocare per la squadra, si inserirebbe perfettamente nei piani tattici di Fabregas. Il tecnico spagnolo apprezza da sempre attaccanti capaci di sacrificarsi, di partecipare alla manovra offensiva e di essere letali in area di rigore, tutte caratteristiche che Alvaro Morata possiede. L’ex attaccante di Juventus, Real Madrid e Chelsea porterebbe non solo gol, ma anche leadership e una mentalità vincente all’interno dello spogliatoio, elementi fondamentali per il nuovo corso del Como.

Aspettando l’Ufficialità: La Chiusura dell’Affare Morata

Ora, l’attenzione si sposta sulle ultime fasi della trattativa. Come ha sottolineato il presidente del Como, la palla è nelle mani di Galatasaray e Milan. Una volta superati gli ultimi ostacoli burocratici e definiti gli accordi economici, l’ufficialità dell’arrivo di Alvaro Morata a Como sarà solo questione di ore o giorni. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’annuncio, fiduciosi che con Tare al timone del mercato e Allegri in panchina, il Milan possa tornare a essere una protagonista assoluta nel panorama calcistico italiano ed europeo.