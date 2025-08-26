Calciomercato Milan, pressing del Como per Jimenez: Fabregas ha fretta di chiudere. La proposta… Le ultimissime sui rossoneri

La finestra di calciomercato continua a riservare sorprese, e il Como sembra intenzionato a muoversi ancora per rinforzare la sua rosa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club guidato da Suwarso sta trattando per acquisire un giovane talento del Milan: Alex Jimenez.

La trattativa e le condizioni

Il Como ha messo gli occhi sul terzino destro spagnolo del Milan e vorrebbe portarlo in squadra con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa operazione, se andasse in porto, permetterebbe al club di Serie B di avere a disposizione un giovane promettente, senza dover sostenere un investimento oneroso nell’immediato. Per il Milan, la cessione di Jimenez in prestito sarebbe un modo per permettere al ragazzo di accumulare minuti e esperienza, in un campionato competitivo come quello cadetto, dopo aver lavorato con l’allenatore Massimiliano Allegri.

Tuttavia, il club rossonero, con il suo DS Igli Tare, dovrà valutare attentamente la proposta. Jimenez è considerato un prospetto interessante per il futuro e la dirigenza non vuole privarsene a cuor leggero. Il Milan dovrà capire se la cessione temporanea sia la migliore soluzione per la crescita del giocatore e per gli interessi della squadra.

Il ruolo del Real Madrid

Un aspetto cruciale di questa trattativa è la clausola di recompra che il Real Madrid detiene sul giocatore classe 2005. Il club spagnolo, infatti, ha la possibilità di riportare a casa Jimenez a una cifra predefinita, anche se il ragazzo dovesse essere riscattato dal Como. Questa clausola complica leggermente l’affare, poiché il Como, pur investendo una cifra per il riscatto, potrebbe vedere il giocatore partire nuovamente se il Real Madrid decidesse di esercitare il suo diritto.

Al momento non c’è ancora l’accordo tra le parti, ma il Como sta spingendo per chiudere l’operazione. L’ultima parola spetta al Milan, che dovrà decidere se aprire alla cessione di Jimenez e a quali condizioni. La situazione è in evoluzione e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del giovane terzino spagnolo.