Calciomercato Milan, Morata in direzione Como! Suwarso stacca l’assegno, ecco quanto incasseranno i rossoneri

Calciomercato Milan, i rossoneri incasseranno 12 milioni di euro dal Como per la cessione a titolo definitivo di Alvaro Morata

Il calciomercato Milan estivo continua a regalare emozioni e colpi di scena, e l’ultima notizia che sta infiammando gli appassionati di calcio arriva direttamente dalle colonne di Sky Sport: il Como, neopromosso in Serie A, è vicinissimo a chiudere un accordo storico per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata dal Milan. L’operazione, che si preannuncia come uno dei trasferimenti più significativi di questa sessione, dovrebbe chiudersi sulla base di 12 milioni di euro, una cifra importante che testimonia le grandi ambizioni del club lariano.

L’arrivo di Morata a Como rappresenta un chiaro segnale delle intenzioni della società di affrontare la massima serie con una rosa competitiva e in grado di puntare in alto. L’attaccante ex Real Madrid, Juventus e Atlético Madrid, porta con sé un curriculum di altissimo livello, fatto di gol pesanti, esperienze internazionali e una leadership che sarà fondamentale nello spogliatoio. La sua capacità di segnare, di fare reparto e di creare occasioni per i compagni lo rende un profilo ideale per una squadra che vuole consolidarsi in Serie A e non essere una meteora.

Per il Milan, la cessione di Morata, pur essendo un giocatore di indubbio valore, rientra nelle strategie del nuovo corso. Con Igli Tare insediatosi come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri tornato sulla panchina rossonera in qualità di nuovo allenatore, il club di Via Aldo Rossi sta ridisegnando l’organico e il Monte ingaggi, puntando su nuovi equilibri e profili funzionali al progetto tecnico di Allegri. I 12 milioni incassati dalla vendita di Morata potranno essere reinvestiti per rafforzare altri reparti o per puntare su giovani talenti in linea con la visione di Tare.

L’operazione è stata seguita con grande attenzione dai media sportivi e dagli addetti ai lavori, e la conferma di Sky Sport sulla quasi chiusura dell’affare ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi del Como. Vedere un giocatore del calibro di Morata vestire la maglia del club lariano è un sogno che si avvera per molti e un simbolo tangibile della crescita esponenziale che la società sta vivendo. La sua presenza in attacco promette di aumentare notevolmente il potenziale offensivo della squadra e di regalare numerose gioie ai supporter.

Insomma, il Como sta dimostrando di non voler essere una semplice comparsa nel massimo campionato italiano, ma una protagonista in grado di attirare talenti e di investire significativamente per raggiungere i propri obiettivi. Con l’arrivo imminente di Alvaro Morata, la Serie A si arricchisce di un altro protagonista e il calciomercato regala l’ennesima sorpresa che farà parlare di sé per molto tempo. La stagione 2025/2026 si preannuncia già ricca di fascino e di spunti interessanti, con il Como pronto a dire la sua e il Milan a proseguire nel suo percorso di rifondazione sotto la guida di Tare e Allegri.