Calciomercato Milan, Alex Jimenez lascia Milanello? Dialoghi in corso, questa la possibile formula dell’operazione

Calciomercato Milan, Alex Jimenez può lasciare Milanello nelle prossime ore: contatti per il prestito dello spagnolo al Como

Il calciomercato del Milan si fa sempre più vivace, e non solo in entrata. Dopo aver definito l’arrivo di Tare come nuovo direttore sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri devono ora gestire le uscite e le richieste per i loro giovani talenti. Tra questi, il nome che sta suscitando maggiore interesse è quello di Alex Jimenez, il promettente terzino spagnolo classe 2005. Come già anticipato dal giornalista Matteo Moretto, diversi club avevano manifestato il proprio interesse per il calciatore, ma nelle ultime ore si è inserita con forza una nuova pretendente.

Il pressing del Como: un’occasione per crescere?

Secondo le recenti indiscrezioni raccolte proprio da Matteo Moretto, il Como di Cesc Fàbregas ha deciso di accelerare i tempi per assicurarsi le prestazioni di Alex Jimenez. Il club ha già avviato i contatti sia con l’entourage del giocatore sia direttamente con il Milan, presentando una proposta concreta per un prestito. L’obiettivo del Como è chiaro: rinforzare la difesa con un talento giovane e di prospettiva, che possa contribuire al progetto di crescita della squadra. La destinazione comasca potrebbe essere un’ottima soluzione per Jimenez, che avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità in Serie A e accumulare preziosa esperienza in un ambiente sereno e ambizioso, lontano dalle pressioni di un grande club come il Milan.

Le strategie del Milan: il piano di Tare e Allegri

La dirigenza rossonera, con a capo il nuovo DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, sta valutando attentamente la situazione. È noto che diversi club, tra cui Fiorentina, Lione, Roma e Napoli, avevano già sondato il terreno per un possibile prestito di Jimenez, ma la proposta del Como appare al momento la più concreta. La scelta del Milan dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla valutazione tecnica di Allegri. L’obiettivo della società è quello di far crescere i propri talenti, ma senza svalutarli o cederli a titolo definitivo. L’idea di un prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto, che permetterebbe ai rossoneri di mantenere il controllo sul giocatore, è la soluzione preferita.

Jimenez tra presente e futuro

L’interesse del Como per Alex Jimenez conferma il valore del giovane spagnolo, che ha già dimostrato le sue qualità durante la sua esperienza in rossonero. La possibilità di un prestito in una squadra come il Como, ma con un progetto solido, potrebbe rappresentare la scelta migliore per il suo sviluppo. Il futuro di Alex Jimenez è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: la corsa per accaparrarsi il suo talento è appena iniziata e il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, dovrà prendere una decisione ponderata per non perdere uno dei suoi gioielli più lucenti.