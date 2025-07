Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo è pronto a salutare: c’è questa squadra di Serie A che vuole chiudere subito. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, potrebbe tingersi di gialloblù. Sembra infatti che il Parma stia lavorando per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante con una formula che soddisferebbe entrambe le parti: un prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione consentirebbe al club emiliano di valutare il giocatore sul campo prima di un investimento definitivo.

Dettagli della trattativa

Nello specifico, il diritto di riscatto per Colombo verrebbe fissato intorno a una cifra che oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro. Questa valutazione rispecchia il potenziale del giovane attaccante, che nonostante la sua giovane età ha già dimostrato sprazzi del suo talento, in particolare nella scorsa stagione in Serie A. Per il Parma, un club ambizioso e con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano, un’operazione del genere rappresenterebbe un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo.

Il futuro di Colombo

Per Lorenzo Colombo, un trasferimento al Parma significherebbe l’opportunità di trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista. Dopo diverse esperienze in prestito, tra cui le recenti a Lecce e Monza, un club come il Parma, con un progetto tecnico solido e una tifoseria appassionata, potrebbe essere l’ambiente ideale per la sua definitiva consacrazione. Qui potrebbe avere lo spazio necessario per dimostrare il suo valore, accumulando minuti preziosi e affinando le sue qualità di finalizzatore.

Le prospettive del Parma

L’eventuale arrivo di Colombo darebbe al Parma un’opzione offensiva versatile e con margini di crescita elevati. La sua fisicità, unita a buone doti tecniche e un innato senso del gol, lo rende un profilo interessante per qualsiasi attacco. L’operazione, se dovesse concretizzarsi con queste condizioni, confermerebbe la strategia del Parma di puntare su giovani talenti con la prospettiva di un investimento a lungo termine. La palla passa ora ai club e al giocatore per finalizzare l’accordo.