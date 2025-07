Calciomercato Milan, cifre e dettagli dell’affare Pobega: ecco quanto incasseranno i rossoneri

Condividi via email

Calciomercato Milan, tutte le cifre e i dettagli dell’affare Tommaso Pobega con il Bologna: i rossoneri incassano 8 milioni di euro

Il Bologna ha messo a segno un colpo importante nel suo centrocampo, assicurandosi le prestazioni di Tommaso Pobega. L’accordo, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, prevede un prestito con obbligo di riscatto le cui condizioni sono state definite come “molto molto facili da raggiungere”. Questo significa, in pratica, che al termine della stagione, Pobega sarà un calciatore del Bologna al 100%, con l’operazione totale che si aggira sugli 8 milioni di euro.

Questa mossa strategica rafforza notevolmente il centrocampo del Bologna, che si assicura un giocatore giovane, dinamico e con già una buona esperienza nel campionato italiano. Pobega, classe 1999, è cresciuto nelle giovanili del Milan, squadra che ha dimostrato di voler ringiovanire e che, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta delineando una nuova fase. L’addio di Pobega, seppur a titolo definitivo ma con una formula che lo renderà tale solo in futuro, rientra in questa logica di ristrutturazione e potenziamento mirato da parte del club rossonero, che evidentemente ha valutato altre priorità per il proprio reparto mediano.

Il Bologna, invece, ha colto al volo l’opportunità di inserire un elemento di qualità nel suo scacchiere. L’obbligo di riscatto quasi certo dimostra la piena fiducia della dirigenza rossoblù nelle capacità del giocatore e nella sua rapida integrazione nel sistema di gioco. Pobega porta con sé energia, grinta e una buona capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono un profilo estremamente interessante per la squadra emiliana. La cifra di 8 milioni di euro per un centrocampista con il suo potenziale e la sua età è considerata un ottimo investimento per il futuro del Bologna, specialmente considerando le sue recenti prestazioni e la sua crescita costante negli ultimi anni.

L’arrivo di Pobega a Bologna potrebbe portare a diversi cambiamenti tattici e a una maggiore competitività all’interno della rosa. Il centrocampista, che ha già dimostrato di sapersi adattare a diversi ruoli nel reparto mediano, offrirà al tecnico nuove soluzioni e maggiore profondità. Questa operazione, dunque, non è solo un rafforzamento numerico, ma un miglioramento qualitativo che permetterà al Bologna di affrontare con maggiore ambizione le sfide della prossima stagione. Il calciomercato Milan, da parte sua, con Tare al timone delle operazioni di mercato e Allegri a guidare la squadra in campo, continua il suo percorso di rifondazione, cercando di costruire una rosa sempre più funzionale alle idee del nuovo allenatore e ai piani a lungo termine del club. L’addio di Pobega, quindi, è un tassello in questo più ampio disegno che coinvolge il futuro di entrambe le squadre.