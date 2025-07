Calciomercato Milan, manca solo lo scambio di documenti col Brighton per Estupinan! Cifre e dettagli, Tare scatenato

Calciomercato Milan, definita la trattativa Estupinan col Brighton: siamo allo scambio di documenti. Cifre e dettagli

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan si muove con decisione per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una fonte autorevole nel panorama del giornalismo sportivo, i rossoneri avrebbero raggiunto un accordo verbale per l’acquisizione del terzino sinistro Pervis Estupiñán. L’operazione si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus, per un totale di 19 milioni di euro che il calciomercato Milan sarebbe pronto a sborsare per assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore ecuadoriano.

Questo colpo potenziale rappresenterebbe un passo significativo nella strategia del club, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare al timone delle operazioni di mercato e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri pronto a plasmare la squadra secondo le proprie visioni tattiche. La ricerca di un terzino sinistro di alto livello era una delle priorità assolute per il Milan, desideroso di garantire maggiore spinta e solidità difensiva sulla fascia. Estupiñán, con la sua velocità, la sua capacità di crossare e la sua solidità difensiva, si inserirebbe perfettamente nel sistema di gioco che Allegri intende implementare.

L’arrivo di Estupiñán, se confermato, manderebbe un segnale chiaro alle altre squadre: il Milan è serio nelle sue intenzioni di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La direzione sportiva guidata da Tare sta lavorando con grande pragmatismo e visione a lungo termine, puntando su giocatori giovani ma già affermati che possano garantire un futuro brillante al club. La cifra investita per Estupiñán testimonia la fiducia riposta nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita. I tifosi rossoneri attendono ora con ansia la fumata bianca definitiva, sperando di vedere presto il nuovo acquisto indossare la maglia del Milan.

L’attenzione mediatica su questa trattativa è elevatissima. L’affidabilità della fonte, Matteo Moretto, rende l’indiscrezione particolarmente credibile, alimentando l’entusiasmo tra i sostenitori del Diavolo. Le prossime settimane saranno decisive per definire tutti i dettagli e ufficializzare l’operazione. Se tutto andrà come previsto, Estupiñán diventerà un nuovo pilastro della difesa rossonera, pronto a contribuire agli obiettivi ambiziosi del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri e la supervisione di Igli Tare. Questo investimento mirato sottolinea la volontà del club di costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per ogni trofeo, puntando su una strategia di mercato oculata e su talenti emergenti.