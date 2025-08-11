Calciomercato Milan, colpo Athekame a cifre diverse da quelle precedentemente stabilite: il motivo è da non credere

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso il colpo Athekame a cifre diverse da quelle precedentemente stabilite. Ecco perchè

Il calciomercato Milan piazza un colpo importante in vista della prossima stagione, assicurandosi le prestazioni del talentuoso Zachary Athekame dallo Young Boys. L’operazione, definita dopo una trattativa serrata, si è conclusa per una cifra di 10,5 milioni di euro, a cui si aggiunge una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. La notizia, riportata dal noto giornalista esperto di mercato Daniele Longo, conferma la volontà del club rossonero di investire su giovani talenti con un potenziale di crescita elevato.

La tenacia rossonera vince la concorrenza francese

La negoziazione per Athekame non è stata affatto semplice. Il Milan ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita, in particolare da parte di un club francese che aveva presentato un’offerta economica superiore. Tuttavia, la determinazione del Milan e, soprattutto, la chiara volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera, hanno fatto la differenza. Zachary Athekame ha espresso fin da subito il suo desiderio esclusivo di approdare al Milan, un fattore decisivo che ha permesso di superare gli ostacoli e di portare a termine l’operazione. Questo testimonia l’attrattiva del progetto Milan e la sua capacità di sedurre i migliori prospetti del calcio europeo.

Tare e Allegri: il nuovo corso del Milan prende forma

L’arrivo di Athekame si inserisce nel più ampio contesto del nuovo corso del Milan, caratterizzato da figure di spicco che stanno plasmando la squadra per il futuro. Ricordiamo che Igli Tare è il nuovo Direttore Sportivo del club, una figura di grande esperienza e competenza nel panorama calcistico internazionale, reduce da un lungo e proficuo periodo alla Lazio. La sua visione strategica e la sua abilità nel concludere operazioni di mercato sono fondamentali per il rafforzamento della rosa.

Al contempo, la panchina rossonera è stata affidata a Massimiliano Allegri, che fa il suo ritorno a Milanello con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La combinazione tra l’esperienza di Allegri in campo e la capacità di Tare di individuare e acquisire talenti promettenti, come dimostrato dall’acquisto di Athekame, fa ben sperare i tifosi rossoneri.

Un investimento per il futuro e la crescita sportiva

L’acquisto di Zachary Athekame è un chiaro segnale della strategia del Milan: puntare su giovani prospetti che possano crescere e affermarsi nel tempo, garantendo al contempo un potenziale ritorno economico significativo. La clausola del 10% sulla futura rivendita sottolinea la fiducia del Milan nelle capacità del giocatore e la sua potenziale valorizzazione nel corso degli anni. Questo tipo di operazioni, volte a costruire una squadra solida e competitiva nel lungo periodo, sono diventate sempre più cruciali nel calcio moderno.

Il Milan, sotto la guida del DS Tare e dell’allenatore Allegri, sta gettando le basi per una nuova era di successi. L’entusiasmo attorno al club è palpabile, e l’arrivo di Athekame rappresenta un ulteriore tassello in questo ambizioso progetto. I tifosi attendono con ansia di vedere il giovane talento in azione e di assistere alla rinascita del Diavolo sul campo.