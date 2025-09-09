Calciomercato Milan, Adli vola in Arabia Saudita: maxi operazione dei rossoneri, il bilancio del club sorride. Le cifre

Calciomercato Milan, definita la cessione di Adli all’Al Shabab: cifre da urlo e il bilancio rossonero sorride

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e il Milan ne è protagonista con una cessione inaspettata. È questione di ore, infatti, prima che l’ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di Yacine Adli all’Al Shabab venga confermata. Il centrocampista francese, considerato uno degli ultimi esuberi della rosa rossonera, è in procinto di volare a Riad per le visite mediche e la firma di un contratto milionario.

L’operazione, come riportato dal quotidiano QS, si rivela un successo finanziario per il club di Via Aldo Rossi, che non solo si libera di un giocatore in scadenza, ma incassa anche una cifra notevole. “Petrodollari per Adli. Milan, 8 milioni dagli arabi. Al giocatore maxi-ingaggio”, titola la testata, sottolineando l’importanza economica dell’affare. Il calciomercato Milan, grazie a questa cessione, realizzerà una plusvalenza significativa, un aspetto fondamentale nella gestione economica del club, ora affidata al nuovo direttore sportivo Tare.

Un’esperienza “misteriosa” e un addio d’oro

L’esperienza di Adli al Milan è stata, per molti versi, quella di un “oggetto misterioso”. Nonostante il suo indubbio talento, il centrocampista non è mai riuscito a imporsi con continuità, trovando poco spazio nelle rotazioni, sia con il precedente allenatore che con il nuovo, Massimiliano Allegri. Le sue apparizioni in campo sono state sporadiche e non sempre incisive, lasciando ai tifosi l’impressione che il suo potenziale non fosse mai stato pienamente espresso.

Ora, però, si apre un nuovo capitolo per il giocatore, con un contratto triennale da ben 7 milioni di euro a stagione con l’Al Shabab, una delle squadre di punta del campionato arabo. Questa offerta irrinunciabile ha spinto il giocatore a fare le valigie e a intraprendere questa nuova avventura. L’addio di Adli segna la fine della sua “parabola rossonera”, una storia fatta di aspettative, incertezze e, alla fine, un ricco addio che fa bene alle casse del Milan.

Il Milan si libera degli esuberi e punta al futuro

La cessione di Adli è solo l’ultimo tassello di un’opera di razionalizzazione della rosa intrapresa dal Milan. L’obiettivo del club è quello di liberarsi dei giocatori che non rientrano nei piani tecnici, per alleggerire il monte ingaggi e disporre di maggiori risorse per nuovi innesti. Tare, il nuovo DS rossonero, ha dimostrato fin da subito un’ottima capacità di muoversi sul mercato, non solo con acquisti mirati, ma anche con cessioni intelligenti che generano valore.

Con la partenza di Adli, il Milan si concentra ora sulle prossime sfide con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva sotto la guida di Allegri. Il maxi-ingaggio che attende Adli e la plusvalenza per il Milan rendono questo affare un win-win per tutte le parti coinvolte, dimostrando che anche le cessioni possono essere una parte cruciale di una strategia di successo nel calcio moderno.