Calciomercato Milan, Chukwueze può davvero lasciare il club: c’è questa squadra di Premier pronta a prenderlo. Le ultimissime notizie

Il futuro di Samuel Chukwueze al Milan, sotto la guida di Allegri, è sempre più incerto. Il suo nome è stato accostato con insistenza a diversi club, soprattutto spagnoli, con il Real Betis in prima linea. Ma ora, a sorpresa, si apre una nuova pista in Premier League per l’esterno nigeriano.

Chukwueze avrebbe pretendenti anche in Inghilterra. In particolare, il Fulham starebbe lavorando a fari spenti sul suo dossier, analizzando attentamente la situazione per capire se ci siano margini concreti per portarlo in Premier League. Questo interesse dal campionato inglese aggiunge un ulteriore elemento di incertezza sul destino del giocatore, che potrebbe quindi non tornare in Liga come inizialmente ipotizzato.

L’eventuale partenza di Chukwueze dal Milan non sarebbe una sorpresa, considerando che l’esterno non ha sempre trovato continuità o il ruolo da protagonista che ci si aspettava. Un trasferimento in Premier League potrebbe rappresentare per lui una nuova opportunità per rilanciarsi e trovare più spazio in un campionato competitivo che ben si adatta alle sue caratteristiche di velocità e dribbling.

Il Fulham, noto per la sua attenzione a giocatori con potenziale ma magari in cerca di rilancio, vede in Chukwueze un elemento che potrebbe portare qualità e imprevedibilità al proprio attacco. Sarà interessante vedere se i “fari spenti” del club londinese si accenderanno presto con un’offerta concreta, o se il Milan, magari, proverà a trattenere il nigeriano qualora non si concretizzassero cessioni importanti. La situazione è fluida, e il futuro di Chukwueze è ancora tutto da scrivere tra Spagna e Inghilterra.