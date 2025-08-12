Calciomercato Milan, Tare lavora alle cessioni: da definire la situazione relativa a Chukwueze

Calciomercato Milan, la posizione di Chukwueze è in bilico: Tare cerca soluzioni per il nigeriano che può lasciare i rossoneri

La campagna acquisti del Milan, sapientemente gestita dal neo-direttore sportivo Igli Tare, è affiancata da una parallela e altrettanto cruciale campagna cessioni. L’obiettivo è duplice: da un lato, alleggerire la rosa da quegli elementi considerati esuberi, dall’altro, generare un prezioso tesoretto da reinvestire per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La strategia è ben definita e mostra già i primi frutti, con l’ufficializzazione dei prestiti di Filippo Terracciano e Warren Bondo alla Cremonese. Per il primo si parla di un obbligo di riscatto in caso di salvezza dei grigiorossi, mentre per il giovane francese si tratta di un prestito secco, a conferma di un approccio mirato e attento alle potenzialità di ogni singolo giocatore.

Ma il lavoro di Tare non si ferma certo qui. Il Milan, infatti, ha ancora diversi nodi da sciogliere e alcuni giocatori di alto profilo da piazzare sul mercato. Tra questi, spicca il nome di Samuel Chukwueze. L’attaccante nigeriano, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a convincere appieno e, secondo le indiscrezioni che circolano, è ormai considerato fuori dal progetto tecnico del nuovo corso. Il club è alla ricerca di una soluzione che possa soddisfare sia il giocatore che la società, con l’intento di evitare una minusvalenza e, se possibile, incassare una cifra che permetta di rinvestire in un esterno offensivo più funzionale alle idee di Allegri. Il suo elevato ingaggio e il valore di mercato lo rendono un profilo delicato da piazzare, ma la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare la giusta collocazione.

In conclusione, il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri si sta ridisegnando non solo in entrata, ma anche, e soprattutto, in uscita. La gestione degli esuberi e dei casi più delicati sarà il banco di prova per la nuova dirigenza e determinerà il vero volto della squadra che affronterà la prossima stagione.