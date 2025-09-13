Calciomercato Milan, Chukwueze può clamorosamente tornare: il retroscena raccontato da Matteo Moretto. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo le recenti dichiarazioni di Matteo Moretto, esperto di calciomercato, riportate sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attaccante del Milan Samuel Chukwueze è stato trasferito al Fulham con una formula di prestito con diritto di riscatto. Questa operazione, dunque, non prevede alcun obbligo per il club inglese di acquistare il giocatore al termine della stagione. La decisione finale spetterà interamente al Fulham, che potrà esercitare il diritto di riscatto se riterrà opportuno.

La cifra totale dell’eventuale riscatto si aggira intorno ai 30 milioni di euro, anche se, stando alle parole di Moretto, sarebbe più vicina ai 28 milioni. Una somma importante, che il Fulham si riserverebbe di pagare solo dopo aver valutato attentamente il rendimento del giocatore.

Questa formula di trasferimento testimonia la prudenza del Fulham, che vuole testare il giocatore prima di impegnarsi economicamente in modo definitivo. Per il Milan, la cessione in prestito con diritto di riscatto rappresenta una soluzione per alleggerire il monte ingaggi e per valutare con calma il futuro di Chukwueze. Se l’attaccante nigeriano dovesse fare bene in Premier League, il Milan potrebbe incassare una cifra considerevole che andrebbe a rimpinguare le casse del club. Viceversa, se il Fulham decidesse di non riscattarlo, il giocatore farebbe ritorno a Milano, e la società rossonera si troverebbe a gestire nuovamente il suo futuro.

L’operazione Chukwueze è un’altra dimostrazione di come il Milan, con l’arrivo di Tare come direttore sportivo, stia gestendo il calciomercato in modo oculato, cercando di ottimizzare i costi e di valorizzare al meglio il proprio patrimonio. Il futuro di Chukwueze è appeso a un filo, e la prossima stagione in Inghilterra sarà decisiva per capire se il giocatore avrà un futuro in Premier League o se tornerà al Milan, dove Allegri dovrà decidere come utilizzarlo.