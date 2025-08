Calciomercato Milan, cambia il futuro di Chukwueze? Preseason positiva, Tare e Allegri… Le ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, le recenti amichevoli del Milan hanno offerto spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda due giocatori finora sottotono: Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Bianchin ha notato che i due si sono “divertiti” in campo, un fatto che non si era verificato spesso nella scorsa stagione.

L’attenzione si è concentrata in particolare su Chukwueze, che ha mostrato segnali di risveglio durante la tournée. In una partita dal ritmo più blando, l’esterno nigeriano si è distinto per la sua intraprendenza: ha puntato spesso l’uomo, ha trovato la via del gol con il suo piede sinistro e ha sfiorato la doppietta, con un altro tiro respinto sulla linea. Queste prestazioni sono un chiaro segnale di un giocatore che sta ritrovando la fiducia e che sembra beneficiare di un sistema di gioco più adatto alle sue caratteristiche.

Questi segnali non sono passati inosservati, soprattutto al Fulham, che ha manifestato un interesse per Chukwueze, chiedendolo in prestito. La prestazione offerta in queste amichevoli potrebbe essere interpretata come un messaggio diretto al club inglese: il giocatore sta bene e ha solo bisogno di un ambiente che gli permetta di esprimersi al meglio.

Per il Milan, la questione è doppia: da un lato, le prestazioni di Chukwueze in amichevole potrebbero convincere la dirigenza a dargli un’altra chance; dall’altro, potrebbero aumentare il suo valore di mercato, rendendo più appetibile un’eventuale cessione. La sensazione è che il Milan stia valutando attentamente il futuro del giocatore, ma le recenti uscite hanno sicuramente aumentato il suo appeal e la sua potenzialità, sia che resti in rossonero sia che parta.