Calciomercato Milan, Chukwueze tra i cedibili: contatti fitti con quel club, Furlani fissa il prezzo. Le cifre

Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze è considerato tra i cedibili: sul nigeriano c’è il Fulham. No al prestito, si attende una nuova offerta

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e le voci si rincorrono, specialmente per club di punta come il Milan. Una delle situazioni più discusse in questi giorni riguarda il futuro di Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo nigeriano che, nonostante lampi di talento indiscusso, non ha ancora trovato la piena continuità in maglia rossonera. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il calciomercato Milan non si tirerebbe indietro di fronte a una “buona offerta” per il giocatore, segno che la sua permanenza a Milano non è affatto scontata.

Il Corteggiamento del Fulham: Dal Prestito Respinto all’Offerta Definitiva

Il club inglese del Fulham ha mostrato un forte interesse per Chukwueze, provando inizialmente ad assicurarsi le sue prestazioni con una proposta di prestito. Tuttavia, questa formula non ha convinto la dirigenza milanista, che l’ha prontamente respinta al mittente. Il Milan, infatti, sembra più propenso a monetizzare un eventuale addio di Chukwueze, piuttosto che privarsene temporaneamente. La strategia del Fulham, però, non si ferma qui. Il prossimo passo atteso da Londra è un’offerta a titolo definitivo, un approccio che potrebbe seriamente far vacillare le certezze del club di Via Aldo Rossi.

L’indiscrezione più concreta parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Se il Fulham dovesse presentare una proposta di questo calibro, è altamente probabile che Chukwueze possa salutare Milano per intraprendere una nuova avventura in Premier League. Questa somma rappresenterebbe un guadagno significativo per il Milan, che potrebbe reinvestire immediatamente i fondi in altri obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

La Visione del Nuovo Milan: Tare e Allegri al Lavoro sul Mercato

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan e di Massimiliano Allegri in panchina segna un nuovo corso per il club. Entrambi i professionisti sono noti per la loro strategia oculata sul mercato e per la capacità di individuare talenti funzionali ai rispettivi progetti tecnici. La possibile cessione di Chukwueze rientra in questa logica. Se da un lato il giocatore non ha deluso del tutto, dall’altro non ha mai espresso il suo pieno potenziale con la maglia rossonera, soprattutto in termini di gol e assist. La sua partenza, dunque, potrebbe liberare risorse importanti per acquisire un elemento più in linea con le esigenze tattiche di Allegri o per rinforzare altri reparti che necessitano di maggiore copertura.

Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, sta cercando di costruire una squadra più equilibrata e competitiva, capace di lottare per i vertici in Italia e in Europa. Ogni mossa di mercato è attentamente valutata, e la gestione del caso Chukwueze ne è un chiaro esempio. L’obiettivo è massimizzare il valore dei propri asset e contemporaneamente rafforzare la squadra con innesti mirati. La finestra di mercato è ancora lunga e le sorprese non mancheranno, ma la situazione di Samuel Chukwueze è senza dubbio una delle più monitorate in casa Milan, con il Fulham pronto a sferrare l’assalto decisivo.

Quali saranno le prossime mosse del Milan e del Fulham? Il futuro di Chukwueze sembra legato a filo doppio a una potenziale offerta da 20 milioni di euro.