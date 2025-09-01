Calciomercato Milan, cessione ad un passo di Chukwueze in Premier League: visite mediche in corso, in arrivo… Le ultimissime notizie

Come anticipato, si è concretizzata la cessione di Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano, infatti, sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con il Fulham, club di Premier League che si è assicurato le sue prestazioni in una trattativa lampo e inaspettata.

La formula del trasferimento è un prestito oneroso, per il quale il Fulham verserà nelle casse del Milan una cifra ancora da definire, con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Un’operazione che, se si dovesse concretizzare in un futuro acquisto a titolo definitivo, porterebbe al Milan un’importante plusvalenza, dato che il giocatore era stato acquistato per circa 20 milioni un anno fa.

L’operazione sorprende un po’ tutti, visto che Chukwueze era un giocatore su cui il Milan di Allegri aveva puntato molto, e che era arrivato a Milanello con grandi aspettative. L’attaccante, però, non è riuscito a esprimere il suo potenziale in Serie A, con prestazioni altalenanti e un adattamento che non è mai stato completo.

Il Milan ha così deciso di cederlo, anche per ragioni di bilancio e di mercato, e per reinvestire il ricavato su altri obiettivi. La partenza di Chukwueze libera un posto in attacco e un giocatore che non si era ambientato nel modo migliore, permettendo al DS Tare di lavorare su nuovi profili che possano meglio integrarsi negli schemi di gioco della squadra.

Per il giocatore, si tratta di una nuova sfida in un campionato, la Premier League, che potrebbe esaltare le sue caratteristiche di velocità e di dribbling. Al Fulham, Chukwueze avrà la possibilità di dimostrare il suo valore e di rilanciare la sua carriera dopo una stagione difficile in Italia. Ora si attende solo l’ufficialità, che renderà Samuel Chukwueze un nuovo giocatore del Fulham.