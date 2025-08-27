Calciomercato Milan, resiste l'ipotesi Christensen in difesa! Contatti in corso ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, tra i nomi per la difesa resta valido anche quello di Christensen del Barcellona: la situazione

Il calciomercato Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri non si ferma e continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi mirati, specialmente per il reparto difensivo. Dopo aver sistemato l’attacco e il centrocampo con innesti di spessore, l’attenzione della dirigenza rossonera si è spostata sulla retroguardia, un settore che necessita di nuove energie e alternative di alto livello. Tra i tanti nomi che circolano, ne è spuntato uno a sorpresa che ha fatto drizzare le antenne a tutti i tifosi: Christensen, difensore del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prota, fonte attendibile nel panorama milanista, il nome di Christensen sarebbe finito sul taccuino della dirigenza rossonera. Non si tratta dell’unico nome in lista, ma la sua comparsa indica una precisa strategia del nuovo DS Tare: puntare su profili di qualità ed esperienza internazionale. L’arrivo di Allegri ha senza dubbio impresso una svolta nelle strategie di mercato, privilegiando giocatori in grado di integrarsi rapidamente in un sistema di gioco solido e ben definito.

Christensen, classe 1996, è un difensore centrale danese noto per la sua eleganza, il senso della posizione e l’ottima impostazione del gioco dal basso. Dopo aver brillato nel Chelsea e aver vinto la Champions League, il suo passaggio al Barcellona non è stato del tutto fortunato. Complice anche una forte concorrenza e qualche problema fisico, il suo spazio in blaugrana si è ridotto. Questa situazione lo rende un profilo interessante per un club ambizioso come il Milan che cerca un difensore pronto e affidabile.

L’operazione non sarebbe semplice. Il Barcellona difficilmente se ne priverebbe a cuor leggero, ma la situazione economica dei catalani potrebbe spingere a valutare eventuali offerte. Il Milan potrebbe tentare un prestito con diritto/obbligo di riscatto, una formula che permetterebbe di testare il giocatore senza un esborso immediato troppo oneroso. La concorrenza per il danese è agguerrita, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. L’idea di un nuovo progetto sotto la guida di Allegri, in un campionato stimolante come la Serie A, potrebbe essere un fattore decisivo.

La scelta di un difensore come Christensen si sposerebbe perfettamente con le idee tattiche di Allegri. L’allenatore toscano predilige difensori tecnici e intelligenti, capaci di leggere in anticipo le situazioni di gioco e di avviare l’azione offensiva. Al fianco di Tomori o di Pavlovic, il danese andrebbe a formare una coppia difensiva di altissimo livello, garantendo al Milan una solidità che in passato è mancata. La lista di Tare, però, è lunga e non si escludono altre piste, ma il nome di Christensen è un segnale forte: il Milan punta a rinforzare la squadra con giocatori di caratura internazionale per tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.