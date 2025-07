Calciomercato Milan, Tare chiude la pratica! Accordo in dirittura d’arrivo, cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a chiudere nelle prossime 48 ore la pratica Ardon Jashari: cifre e dettagli

Dopo oltre 40 giorni di intense trattative, rilanci e un estenuante braccio di ferro, la telenovela Ardon Jashari sembra finalmente giunta alla sua conclusione. Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Allegri in panchina e Tare come Direttore Sportivo, ha deciso di accelerare i tempi e di accontentare le richieste del Club Bruges, rimodulando l’offerta iniziale. Questa mossa decisiva avvicina in maniera significativa il giovane talento svizzero alla maglia rossonera, in quella che si preannuncia essere una delle operazioni di mercato più importanti di questa sessione estiva.

La pazienza del Milan e la fermezza del Club Bruges hanno caratterizzato queste lunghe settimane di negoziazioni. Inizialmente, il Milan era convinto che la propria offerta di 32.5 milioni di euro più bonus fosse adeguata. Tuttavia, proprio come già accaduto in passato con la trattativa per De Ketelaere, è stato il club belga a spuntarla, dimostrando una notevole determinazione nel difendere il valore del proprio giocatore. La strategia del Bruges ha portato i suoi frutti, costringendo il Milan a rivedere i propri piani economici.

Le Nuove Cifre dell’Affare Jashari: Un Compromesso Vincente?

Le nuove cifre dell’affare Jashari segnano un punto di svolta. Il Milan ha infatti rivisto la base fissa dell’operazione, passando dai 32.5 milioni di euro iniziali a 35 milioni di euro. Questo aumento della quota fissa permette al Club Bruges di incassare immediatamente una somma più vicina alle proprie richieste iniziali, garantendo la liquidità desiderata. Contestualmente, sono stati modificati i bonus, un elemento cruciale per non sforare i limiti economici prefissati dalla dirigenza rossonera. La sensazione generale è che questa mossa strategica del Milan possa essere quella decisiva per sbloccare definitivamente l’affare.

Per Ardon Jashari, l’accordo con il calciomercato Milan è già stato delineato. È pronto un contratto quinquennale, che legherà il giocatore al club rossonero fino al 2028, con un ingaggio di 2.5 milioni di euro a stagione. Questo dimostra la volontà del Milan di puntare sul giovane centrocampista come elemento fondamentale per il futuro della squadra, sotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare.

La Settimana Decisiva: Jashari Rossonero Entro Domenica?

L’attesa è ora tutta concentrata sulla risposta finale dal Belgio. Entro la serata di domenica, a Casa Milan si aspettano il definitivo via libera dal Club Bruges. Tutte le parti in causa sembrerebbero essere state accontentate, rendendo l’esito positivo della trattativa estremamente probabile. Se tutto andrà come previsto, la nuova settimana del Milan si aprirà con l’arrivo di Jashari a Milano.

L’iter sarà quello consueto: visite mediche, ottenimento dell’idoneità sportiva e, infine, la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club rossonero per le prossime cinque stagioni. L’entusiasmo tra i tifosi milanisti è palpabile, desiderosi di vedere all’opera il nuovo acquisto che andrà a rinforzare il centrocampo, un reparto su cui il nuovo DS Tare e l’allenatore Allegri hanno espresso la volontà di intervenire con decisione. L’arrivo di Jashari potrebbe rappresentare un tassello cruciale per le ambizioni del Milan nella prossima stagione, sia in campionato che in Europa.