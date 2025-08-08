Calciomercato Milan, è fatta per Morata al Como: cifre e dettagli, i rossoneri incassano... Ultimissime

Calciomercato Milan, finalmente definito il passaggio di Alvaro Morata al Como: accordi completamenti chiusi tra i tre club coinvolti

Il Como 1907 ha messo a segno un colpo sensazionale che promette di infiammare la prossima stagione di Serie A. Álvaro Morata, attaccante di fama internazionale e finora di proprietà del Milan, è pronto a vestire la maglia lariana. L’indiscrezione, che ha trovato conferma nelle ultime ore, è stata lanciata dal celebre esperto di calciomercato Fabrizio Romano, garanzia di affidabilità nel panorama calcistico. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, generando un’ondata di entusiasmo tra i tifosi del Como e non solo.

Un Contratto Complicato: Il Ruolo del Galatasaray e del Milan

L’operazione che porterà Morata a Como è stata complessa, data la sua situazione contrattuale. Morata, infatti, era un calciatore del calciomercato Milan dall’estate 2024, ma da febbraio 2025 si trovava in prestito al Galatasaray. Per sbloccare la trattativa, il Como ha dovuto raggiungere un accordo con il club turco per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro, un risarcimento per la risoluzione anticipata del prestito. Questo dimostra la forte volontà del Como di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante spagnolo.

Il Milan, da parte sua, ha dato il via libera all’operazione. È importante ricordare che il club rossonero ha visto l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, figura chiave nelle strategie di mercato, e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Entrambi avranno certamente avuto voce in capitolo in questa decisione, valutando attentamente l’impatto della cessione di Morata sulla rosa milanista. Il Como, quindi, ingaggerà Morata dal Milan in prestito con obbligo di riscatto, una formula che tutela gli interessi di tutte le parti in causa e che indica una visione a lungo termine da parte della società lariana.

La Volontà del Giocatore: Morata Voleva Solo Como

Un aspetto cruciale di questa trattativa è stata la ferma volontà di Álvaro Morata di unirsi al Como. Come riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante “voleva solo Como”. Questa preferenza personale ha giocato un ruolo determinante nel superare le complessità burocratiche e contrattuali. L’idea di far parte di un progetto ambizioso e di tornare a giocare con continuità in Serie A in una piazza ricca di fascino, come quella di Como, ha evidentemente convinto il giocatore.

Nelle prossime ore, Morata riceverà l’autorizzazione per le visite mediche e il viaggio, passi propedeutici alla firma del contratto che lo legherà ufficialmente ai colori del Como. La sua esperienza, il suo fiuto per il gol e la sua capacità di giocare sia da punta centrale che da esterno offensivo lo rendono un rinforzo di primissimo livello per la neopromossa. I tifosi del Como possono già sognare: con Álvaro Morata in attacco, l’obiettivo della salvezza in Serie A appare decisamente più concreto, e chissà, magari anche qualcosa di più. Sarà interessante vedere come si integrerà nel nuovo schema di gioco e quale impatto avrà sul campionato.