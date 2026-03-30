MN24 – Calciomercato Milan, affare Kostic a rischio? Contratti firmati e depositati. Ultime

Calciomercato Milan, nonostante il clima teso in casa Partizan l’affare Kostic non è assolutamente in casa rossonera

Nessun dietrofront, nessuna sorpresa: l’affare Andrej Kostić è ufficialmente blindato. Nonostante il polverone alzato dalle dichiarazioni al vetriolo di Predrag Mijatović, vicepresidente del Partizan Belgrado, la redazione di Milannews24 conferma che l’operazione non corre alcun rischio. I contratti tra i due club e il calciatore sono stati già firmati e depositati, rendendo il trasferimento irrevocabile dal punto di vista burocratico e legale.

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La “sfuriata” della leggenda montenegrina viene dunque derubricata a una questione interna al club serbo, legata a dinamiche di potere che non intaccano gli accordi presi con via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Kostić e il percorso rossonero

Il programma per il giovane talento classe 2007 prosegue senza variazioni. Dopo aver completato con successo le visite mediche ieri mattina alla clinica La Madonnina, Kostić rientrerà a Belgrado per terminare la stagione.

Il suo sbarco definitivo a Milano è previsto per giugno, quando inizierà il suo percorso nel Milan Futuro. Il progetto tecnico studiato per lui prevede un inserimento graduale nella formazione di Massimo Oddo, con l’obiettivo dichiarato di portarlo stabilmente in Prima Squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri entro la fine del 2026.