Calciomercato Milan, suggestione Chiesa sempre viva! Intreccio col top club di Serie A e il consiglio di Gattuso all’esterno

Calciomercato Milan, non tramonta la suggestione Federico Chiesa per i rossoneri: sull’esterno c’è anche il Napoli di Conte

Il calciomercato italiano è in pieno fermento, e mentre nomi come Lookman, Jashari e Vlahovic animano le cronache, l’attenzione si sposta anche su profili che in passato hanno toccato vette ben più alte e che ora desiderano ardentemente rilanciarsi. Tra questi, spicca indubbiamente Federico Chiesa, il cui futuro è oggi più che mai al centro di intense discussioni. L’ex Juventus, reduce da un rapporto ormai incrinato con il Liverpool e spinto dalla chiara indicazione del commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, scalpita per un ritorno in Serie A. Ma quale sarà la sua prossima destinazione?

Federico Chiesa: Fuori rosa e il difficile rapporto con il Liverpool di Arne Slot

La situazione di Chiesa al Liverpool è, a tutti gli effetti, quella di un calciatore fuori rosa. Nonostante le comunicazioni ufficiali del club parlino di una “gestione infortuni” per giustificare la sua assenza dalla tournée pre-campionato, la realtà è ben diversa: il classe 1997 non rientra nei piani di Arne Slot. L’allenatore olandese, infatti, lo ha praticamente mai utilizzato nella scorsa stagione, facendogli vivere da spettatore anche la conquista della Premier League. Oggi, la sua posizione non è cambiata, e Slot continua a non puntare su di lui, rendendo palese la necessità di un trasferimento.

Il diktat di Gattuso: “Vai a giocare” per un posto in Nazionale

La volontà di Federico Chiesa di tornare a essere protagonista è rafforzata da un vero e proprio diktat del commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso. Nelle scorse settimane, un chiaro messaggio è arrivato all’esterno: per poter essere riconvocato nella sua nuova Italia, Chiesa ha bisogno di accumulare minuti importanti nelle gambe. Il succo della conversazione tra i due è stato inequivocabile: “Vai a giocare”. Questa spinta dalla panchina azzurra aggiunge ulteriore urgenza alla sua ricerca di una nuova squadra.

Il desiderio di tornare in Italia e il ruolo di un Top Club

Nonostante la delusione, Federico Chiesa non si è arreso del tutto e in fondo vorrebbe anche continuare la sua avventura al Liverpool. Tuttavia, l’idea di vivere un altro anno tra tribuna e panchina è inaccettabile. Se l’addio dovesse concretizzarsi, la sua chiara preferenza è un ritorno in Italia, in Serie A, e in particolare in un top club che possa garantirgli la giusta valorizzazione, non solo a livello nazionale ma anche in Europa. Un progetto ambizioso, dunque, è ciò che l’esterno cerca per rilanciare la sua carriera.

Milan e Napoli: le principali contendenti per Federico Chiesa

Gli agenti di Federico Chiesa sono da tempo in costante movimentoper sondare il terreno e trovare la migliore soluzione. Tra i club contattati, il più attivo risulta essere il Napoli. Tuttavia, il club partenopeo sta dando priorità alle cessioni e alle possibili uscite di calciatori come Simeone (direzione Torino) e Raspadori (sulle cui tracce ci sono Atalanta e Atletico Madrid), rallentando di fatto l’avanzamento delle trattative per Chiesa.

L’altra squadra che si sta muovendo con grande interesse e rimane alla finestra è il calciomercato Milan. Con Max Allegri come nuovo allenatore e Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, il club rossonero vede in Chiesa un’opportunità di mercato di altissimo livello. Allegri, che ha già allenato Chiesa alla Juventus, lo riabbraccerebbe volentieri, riconoscendone le qualità tecniche e tattiche e immaginandolo in un ruolo versatile. L’ex Juventus potrebbe essere un’alternativa preziosa a Rafael Leao sulla fascia, offrendo nuove soluzioni tattiche, ma potrebbe anche essere impiegato come un “falso nove”, ruolo in cui ha già dimostrato di poter fare bene.

L’interesse del Milan per Federico Chiesa è concreto e strategico. La visione di Allegri, unita alla nuova gestione sportiva di Tare, punta a rinforzare la squadra con elementi di sicuro valore che possano alzare il livello tecnico e garantire maggiore competitività sia in Serie A che nelle competizioni europee. La possibilità di un ritorno in grande stile di Chiesa in un club come il Milan, con un allenatore che lo conosce e lo stima, rappresenta un’opzione estremamente allettante per il calciatore. La dirigenza rossonera monitora attentamente la situazione, pronta a cogliere l’occasione per portare un talento cristallino a San Siro e far sì che Federico Chiesa possa tornare a brillare nel campionato italiano. Lo riporta calciomercato.com.