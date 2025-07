Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Chiesa! Può arrivare a queste condizioni, concorrenza in Serie A

Calciomercato Milan, la suggestione Federico Chiesa resta viva in casa rossonera: concorrenza del Napoli. Tutti i dettagli

Federico Chiesa è ai saluti con il Liverpool. La notizia, che circola insistentemente negli ambienti calcistici, trova ulteriore conferma nell’esclusione dell’esterno italiano dalla tournée asiatica dei Reds da parte del nuovo tecnico Arne Slot. Un segnale inequivocabile: l’ex Juventus non rientra nei piani del club e sarà ceduto prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato. La sua avventura ad Anfield, iniziata nell’estate del 2024 per circa 15 milioni di euro, è stata travagliata da infortuni e da una difficile integrazione nelle gerarchie d’attacco, culminata in soli 2 gol in 14 presenze (466 minuti complessivi) in tutte le competizioni. Numeri da riserva, uno status che un giocatore del calibro di Chiesa non è più disposto ad accettare, soprattutto in vista di un anno cruciale che, si spera, lo vedrà protagonista ai prossimi Mondiali.

Il Ritorno in Italia: Un Desiderio Nonostante gli Ostacoli

La Premier League è destinata a essere un capitolo chiuso per Chiesa dopo una sola stagione. Il suo desiderio primario è un ritorno in Italia, in Serie A, in un club che possa garantirgli centralità nel progetto, continuità di gioco e fiducia, oltre ovviamente a uno stipendio da top player. Tuttavia, su quest’ultimo punto, le difficoltà non mancano. L’ingaggio percepito in Inghilterra, circa 7 milioni di euro netti, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per la maggior parte dei club italiani, anche quelli di prima fascia. Per concretizzare il suo rientro in Serie A, Chiesa dovrà necessariamente ridursi l’ingaggio.

A complicare il quadro ci sono anche i recenti problemi fisici che hanno rallentato la sua definitiva consacrazione. La rottura del legamento crociato anteriore nel gennaio 2022 e i successivi infortuni muscolari hanno minato la sua continuità. Nonostante ciò, il talento cristallino di Chiesa è indiscusso; quando in condizione, ha dimostrato di essere un vero valore aggiunto e un top player. Portarlo in Italia, a determinate cifre, rappresenta però un rischio calcolato per le società interessate.

Le Pretendenti in Serie A: Milan e Napoli in Pole

Il Liverpool, dal canto suo, mira a rientrare dell’investimento iniziale di 15 milioni di euro, ma con la deadline del mercato in avvicinamento, potrebbe essere costretto a rivedere le proprie pretese. La volontà di entrambe le parti è quella di una cessione a titolo definitivo, escludendo categoricamente un prestito. L’interesse del Fenerbahçe di José Mourinho è stato registrato, ma la Turchia e la Superlig non rientrano nei piani del giocatore, che ha escluso categoricamente questa destinazione.

In Serie A, il nome di Chiesa è sul taccuino di diversi club. L’Atalanta lo monitora in caso di partenza di Lookman, la Roma è vigile, così come il Napoli, che cerca un esterno d’attacco dopo la decisione di Ndoye di approdare al Nottingham Forest. Le piazze di Napoli e Milan sarebbero particolarmente gradite all’ex Juventus. È noto che Chiesa conosce bene Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, e soprattutto Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan.

Il calciomercato Milan, con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, sta osservando attentamente la situazione. Un eventuale arrivo di Chiesa in rossonero è strettamente legato alle cessioni di Okafor e Chukwueze e, al momento, non rappresenta una priorità assoluta per il club. Tuttavia, a condizioni economiche favorevoli, Chiesa potrebbe rivelarsi una scommessa vincente, un tassello fondamentale per rilanciare le ambizioni di una delle grandi del nostro campionato.

